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Moda

Tiffany & Co. presenta su campaña de Día de las Madres 2026

Rosie Huntington-Whiteley protagoniza la campaña de Tiffany & Co. para el Día de las Madres 2026, una historia íntima sobre vínculos, memoria y herencia emocional

Abril 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Tiffany & Co. presenta su campaña de Día de las Madres 2026

Cortesía

Tiffany & Co. vuelve a poner el foco en los vínculos que trascienden el tiempo con su campaña de Día de las Madres 2026. Bajo el concepto Celebrando a las madres desde 1837, la Casa articula una narrativa íntima que conecta historia, emoción y herencia a través de un formato cinematográfico breve.

El proyecto está protagonizado por Rosie Huntington-Whiteley, embajadora de la marca, quien se aleja de una representación idealizada para ofrecer una lectura más personal de la maternidad. La campaña no busca construir un imaginario aspiracional distante, sino acercarse a la experiencia cotidiana desde un lugar honesto, donde el afecto y la memoria toman protagonismo.

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Ambientado en Nueva York, el cortometraje se desarrolla en un espacio privado: la habitación de Rosie. A través de una conversación telefónica con su madre, la narrativa se sostiene en un intercambio sencillo que revela la profundidad del vínculo. No hay dramatización excesiva; lo que se muestra es la continuidad de una relación que evoluciona con el tiempo, pero mantiene intacta su esencia.

En este contexto, la joyería deja de ser un elemento decorativo para asumir un rol simbólico. Las piezas de la colección Tiffany HardWear —collar, pulsera y aretes con pavé de diamantes— se integran como extensiones de esa historia compartida. No se presentan únicamente como objetos de lujo, sino como marcadores de momentos, gestos y emociones que permanecen.

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Tiffany & Co. presenta su campaña de Día de las Madres 2026

Cortesía

Esta lectura conecta con una idea que la marca ha sostenido a lo largo de su historia: las joyas como portadoras de significado. Más allá de su valor material, funcionan como archivos personales que atraviesan generaciones. En ese sentido, cada pieza adquiere una dimensión que va más allá del presente inmediato y se proyecta hacia el futuro.

La campaña también refuerza la continuidad de la Casa desde su fundación en 1837, manteniendo una línea narrativa coherente en torno a las distintas formas del amor. Aquí, la maternidad se presenta no como un concepto único, sino como una experiencia diversa, construida a partir de vínculos, memoria y transmisión emocional.

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Tiffany & Co. presenta su campaña de Día de las Madres 2026

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Lejos de recurrir a fórmulas evidentes, Tiffany & Co. opta por una aproximación contenida, donde la fuerza del mensaje radica en lo que se sugiere más que en lo que se enfatiza. El resultado es una campaña que no solo acompaña una fecha clave en el calendario, sino que propone una reflexión más amplia sobre el legado afectivo y su permanencia.

Tiffany & Co. joyas
Eurídice Aiymet Garavito García
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