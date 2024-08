Soy editora de moda, y así pienso llevar los trajes de baño con ropa del diario

Gracias a la evolución en los trajes de baño (completos y de dos piezas), tenemos un nuevo complemento a los looks del diario que no necesariamente involucran unas vacaciones en la playa. Y no, no estamos hablando de ir caminando por la vida con el bottom descubierto y entrar a un restaurante como si nada: vemos que la oferca de trajes de baño completos o de bikinis tiene una evolución interesante sobre cómo llevarlos con otras prendas casuales, y así añades un toque elocuente a tu #ootd. ¿Carrie Bradshaw lo haría? Estamos seguras que ella y hasta Samantha se apuntarían a esta fórmula.

Looks con trajes de baño chic para mujer 2024

La clave es la cobertura. Piensa en blazers amplios, pantalones de vestir y tonalidades monocromáticas para hacer un mix de lujo silencioso con vacaciones en Mónaco. Es una manera de llevar el toque sensual de un bikini, simulando la silueta a través de prendas businesscore que luce sumamente femenino y moderno.

Y hablando de cobertura, ¿qué te pones debajo de un vestido semi-transparente o tejido? Si quieres experimentar, un traje de baño de dos piezas puede ser favorecedor tanto en mezcla de colores como de texturas. ¡Y sin tener que mostrar lencería!

Alica Mezentseva lleva pantalones anchos beige, una falda beige transparente, un top de bikini marrón, una chaqueta larga beige y una bolsa beige de Bottega Veneta. getty images

Una invitada (izquierda) lleva pantalones anchos beige, un top de bikini negro y una chaqueta beige, y otra invitada (derecha) lleva bikini negro, un vestido largo negro transparente de punto y una bolsa blanca. getty images

Bimba y Lola - Bikini bandeau tipo Paisley en color negro. marca

Princesse tam tam - Top de bikini triángulo con almohadillas suaves HORIZON color burdeos. marca

Hacer layering con los trajes de baño también es muy válido. La mezcla con prendas fluidas —como vestidos boho, faldas de tul y playeras transparentes— ayudan a crear estos bloques en nuestro vestir con trajes de baño de forma equilibrada. Nuevamente, sácale provecho al color y apuesta por un poco de color block o adhiérete a los colores neutros que dan un aspecto más relajado pero no menos interesante.

Una invitada lleva una gorra de béisbol negra de los New York Yankees, con una bufanda de estampado en blanco y negro, gafas de sol marrones, un collar de perlas blancas, un collar de cadena plateada, una camisa de malla negra con agujeros de manga larga, un traje de baño blanco de una pieza con cortes, una falda larga de malla transparente con patrón en blanco y crema, y zapatos de cuero negros brillantes con plataforma y tacón transparente. getty images

Rajni Jacques fue vista usando un traje de baño azul, jeans azul claro y una bolsa rosa con zapatos negros y dorados. getty images

Bimba y Lola - Traje de baño con print Tiger Liquid en color negro. marca

Bimba y Lola - Traje de baño con estampado bandana. marca