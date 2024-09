Milena Smit, una musa en evolución

La actriz española, protagonista de la película El Hoyo 2, nos habla sobre los desafíos que ha afrontado en su carrera, el valor del tiempo, sus mayores inspiraciones y, por supuesto, del honor de ser una “Chica Almodóvar” al haber trabajado junto al legendario director.

Una entrañable plática con la actriz española Milena Smit

En el 2021 se estrenó la película Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar. La mirada del mundo estuvo atenta a la historia protagonizada por Penélope Cruz, pero hubo alguien más que resultó ser una gran revelación: Milena Smit. La actriz impactó a todos por su impecable interpretación de Ana y caímos rendidos ante su misteriosa belleza y enigmático encanto. Desde el estreno de esta cinta, la actriz española estuvo en mi wishlist como estrella de portada de Harper’s Bazaar. Hoy, este deseo se ha cumplido para la presente edición y me da una inmensa alegría poder tener a Milena en estas páginas. En una íntima charla con la actriz, pude constatar la nobleza de su espíritu y la sensibilidad a flor de piel con la que se mantiene a flote. Este mes, la actriz está de estreno como protagonista de la cinta El Hoyo 2 y, además de platicar sobre los desafíos de esta esperada producción, confirmé con sus contundentes respuestas que Milena Smit es una musa en constante evolución.

¿Qué fue lo que te impulsó para participar en El Hoyo 2?

Creo que a cualquier persona que ha visto la primera entrega de esta película le ha explotado la cabeza. Es fácil relacionarse con ella, es una crítica a través del mundo en el que vivimos. Y obviamente si se presenta la oportunidad de estar en una segunda parte, quieres estar en ella. Es una cinta para tener al espectador pegado a la pantalla y para que éste se haga sus propias interpretaciones. Me gusta que la pueden ver personas de cualquier tipo de target y van a encontrar algo con qué conectar. Cada una, dependiendo del lugar donde viva y de las condiciones sociales en las que se encuentre, va a sacar sus propias conclusiones. Lo que más me interesa de esta película es la conciencia que se pone en el sistema y la crítica que se hace de la sociedad. Los de arriba tienen más comida que tú, los de abajo tienen menos comida que tú, pero tú simplemente puedes mirar o hacia arriba o hacia abajo. Hay muchas metáforas en este film que son muy acertadas, sobre cómo nos comportamos como sociedad. Creo que mucha gente se va a sentir identificada y lo que más me emociona es que cada una de estas personas se va a formar su propia interpretación, dependiendo de su perspectiva, al ver la película.

Tu personaje, Perempuán, es misterioso, valiente y fuerte… ¿Qué te ha dejado interpretarla?

Antes de empezar el rodaje hice mucha preparación emocional para este personaje. Fue una producción complicada porque todo se grabó en un set –en Bilbao, al norte de España– en donde por varios días no vimos la luz del sol. Fueron tres meses duros a nivel emocional y físico. Porque más allá de toda la acción que se desarrolla, en la cual hay muchas escenas de alta fuerza, fue desgastante porque se grababa una secuencia al día, con muchas tomas y planos. En cuanto a mi preparación emocional, fue también un reto. Perempuán es una mujer que entra al hoyo con un sentimiento de culpa enorme y eso lo arrastra hasta el último momento en la película. No se le pasa esa culpa y esta emoción es devastadora. Porque podrán perdonarte los demás, pero ¿realmente eres capaz de perdonarte a ti mismo? Para mí era clave que este personaje estuviese muy arrepentido y le pesase mucho la culpa. Y eso es algo que a uno, como actor, también te pesa emocionalmente. Aunque estoy todavía aprendiendo a no hacerlo, me meto mucho en los personajes y luego es bastante complicado salir de ahí. Separar que tú eres una persona y el personaje se queda en el set es difícil. A veces lo consigo, pero todavía estoy en ello.

El sentimiento de culpa que carga Perempuán le hace reivindicar una serie de situaciones en busca de justicia y se va metiendo en una serie de conflictos internos y externos que son difíciles de manejar. Cuando me preparé para el personaje, mi coach Jasmina Rivero me aconsejó buscar una actividad, al menos un día a la semana, que me hiciera distraerme completamente del personaje de la película. Entonces empecé a montar a caballo en un centro de equinoterapia, y el poder mantener toda la atención y la presencia en esas horas en las que montaba fue una de las grandes cosas que me permitieron estar en el rodaje más presente, pero, sobre todo, estar bien fuera del set.

El tiempo es un factor fundamental en esta película. ¿Qué significa el tiempo para ti y qué valor le das?

El tiempo se está convirtiendo en algo que hace unos años no le daba ningún tipo de importancia. No pienso que lo perdamos porque el tiempo siempre te da un algo de importancia. Aunque no estés tomando las mejores decisiones, algo estás aprendiendo de eso que estás eligiendo vivir. No tengo la percepción de haber malgastado mi tiempo, pero sí que ahora le doy un especial valor sobre con quién decido pasarlo, en qué lugar y de qué manera. Realmente me planteo qué es lo mejor que me puede ayudar a sentirme bien. Siempre intento dejar algo de espacio entre un proyecto de trabajo y otro para recuperarme, no solo físicamente sino emocionalmente. Al final, nosotros los actores trabajamos mucho con nuestras emociones y estamos muy expuestos. Tendemos a dejar de lado nuestras propias emociones por concentrarnos en las de los personajes. Es importante invertir tiempo en seguir trabajándote a nivel personal. Para mí es algo esencial. Antes no me daba el espacio conmigo misma para plantearme cuáles eran mis propios problemas. Ahora me doy el tiempo para solucionarlos, para trabajar en mi ansiedad, en mi dependencia emocional, en mi paciencia, en saber estar sola conmigo misma sin necesidad de un estímulo para sentirme bien.

¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida?

Con muchas ganas, la verdad. He tenido unos meses muy introspectivos y de trabajarme mucho a nivel personal para que cuando llegara el momento de volver a trabajar pudiera estar presente otra vez, con ganas, energía y fuerza. Así es como me siento ahora mismo, de cara al estreno de la película, de cómo la reciba el público en el festival de San Sebastián. También hay otros estrenos pendientes a lo largo de lo que queda del año, a la par de estar rodando otro proyecto. Estoy entretenida, disfrutando de mi trabajo y con muchas ganas del año que viene porque también van a pasar cosas muy bonitas.

¿Cuál fue el momento, tal vez de niña o de adolescente, en el que dijiste ‘Quiero ser actriz’?

Ninguno. Yo trabajaba como recepcionista en un hotel en Madrid. No sabía qué era lo que yo quería hacer, tenía 23 años en ese entonces (me había mudado a Madrid con 21). Tenía una vida completamente normal, sin un gran poder adquisitivo, muchas veces estaba en varios trabajos a la vez para llegar a fin de mes. Pero me gustaba hacerme sesiones de fotos artísticas, contactaba fotógrafos que me gustaban y en Madrid era más fácil (yo antes vivía en Murcia). Publicaba las fotos en mi cuenta en Instagram y un día me contactó un director de casting porque estaban buscando un perfil muy específico para una película. Nunca había estudiado interpretación ni me había preparado un casting. Les dije que yo no era actriz y me dijeron que daba igual. Les envié la prueba y a las dos horas me contestaron que les había gustado mucho (personalmente creo que era horroroso).

Pero ellos buscaban algo específico y parece ser que lo vieron en mí. El director, precisamente por no ser actriz, tuvo que inventar una forma de cómo podía dirigirme sin yo tener las herramientas que tiene un actor para defender un personaje. Cuando terminé esa película me di cuenta de que quería ser actriz. Me dije: ‘Voy a apostar por esto’. He tenido la gran suerte de que mi formación ha sido básicamente el trabajo. Empecé a trabajar en cuanto se estrenó No matarás, incluso antes de que se estrenara yo empecé con los castings de Madres Paralelas. Fui muy consciente de la oportunidad que se me había presentado y no quería dejarla escapar. Trabajé mucho y muy duro para conseguir estar hoy aquí.

¿Cómo fue la experiencia al lado de Pedro Almodóvar en Madres Paralelas?

Pedro para mí –más allá de a nivel profesional el que me ha abierto una puerta muy grande y ha sido el clímax de mi carrera– es una persona muy importante porque me ha descubierto el cine. Me habla mucho de cine cuando nos vemos. Me enseña y me recomienda películas. Lo que más aprecio es haber aprendido y seguir aprendiendo tanto con él. Agradezco también la relación personal que tenemos y es un gusto siempre escuchar un buen consejo de su parte. Siempre son buenos consejos. Y a nivel profesional, pues imagínate. Cuando yo me enteré de que estaba haciendo el casting para Madres Paralelas fue el día de mi cumpleaños. Mi repre, Carlos, me sentó en el portal del edificio de una amiga y me dijo: ‘Tengo algo muy importante que decirte. Estos castings que has estado haciendo son para la próxima película de Pedro Almodóvar, junto a Penélope Cruz.’ Yo pensaba que me estaba vacilando. Durante mucho tiempo no he sido capaz de procesarlo y asumirlo. Esta exposición hace que de alguna forma te disocies mucho de ti misma. Estuvimos cinco meses de ensayo en casa de Pedro antes de rodar. Es tan meticuloso, sabe cómo quiere que la película sea y eso facilita mucho las cosas. Te lo deja todo muy claro y eso hace que tú simplemente te entregues. En el rodaje nosotras íbamos muy tranquilas, con todo el trabajo hecho en casa, todos los textos perfectamente aprendidos, cada entonación en cada línea como era y simplemente fuimos a disfrutar el proyecto. Si te pudiera resumir cómo fue para mí rodar Madres Paralelas te diría: un sueño cumplido.

¿Qué piensas de tener la etiqueta de “Chica Almodóvar”?

Para mí siempre, desde el primer momento, ha sido un orgullo, un honor y un privilegio ser una Chica Almodóvar. Todavía no me la creo, ¿sabes? Hay tantas Chicas Almodóvar tan increíbles, tan buenas actrices, en proyectos tan bonitos dirigidos por Pedro. Me atrevería a decir que todas coincidimos en que ser una Chica Almodóvar es un absoluto orgullo y aunque se diga que las etiquetas no son buenas, esta es una de las mejores. ¡Qué privilegio es ser una Chica Almodóvar! ¿Con qué actrices o actores te gustaría trabajar en el futuro? Te podría estar diciendo nombres hasta mañana porque hay tanta gente talentosa que a mí se me hace imposible mencionarlas a todas. Pero, por ejemplo, Tilda Swinton es una persona que cuando yo la conocí por primera vez en el Festival de Cine en Nueva York, cuando fuimos a presentar Madres Paralelas, nada más vernos nos abrazamos y decíamos ‘¡Somos como hermanas!’, de espíritu, de alma, como si fuéramos especies en peligro de extinción, con un aura, una esencia diferente y especial. Sin duda me encantaría trabajar con ella. Otro caso particularmente es Joaquin Phoenix. Cada proyecto suyo me ha obsesionado. Es tan magnético y tan buen actor, simplemente no puedes despegar los ojos cuando le ves. Y también a nivel personal creo que es una persona con la que yo me sentaría a hablar durante horas.

Háblame un poco de lo que te ha dejado cada personaje que has interpretado.

De Mila, en No Matarás, te diría que con ella hice una gran catarsis porque fue mi primer proyecto. Al no tener técnicas utilicé muchas vivencias personales que de alguna forma sentí que dejé atrás con ella y que yo pude seguir adelante. De Ana, en Madres Paralelas, me llevo su parte más tierna, la inocencia, la ternura de sentirte cómoda siendo una niña, a pesar de lo que vivió este personaje. Miren, de La Chica de la Nieve, es un personaje con el que cada vez que me encuentro con él me da un poco de miedo porque conecto muy fácilmente, la entiendo, empatizo con ella, no me cuesta en absoluto no juzgarla. Es una persona que me gustaría tener en mi vida.

Cata, de Libélulas, es muy especial porque es una película muy pequeñita que hicimos desde la real vocación de esta profesión. Me llevé de este rodaje a una gran amiga, Olivia Baglivi, quien interpreta a Alex. La conexión y la unión de estos dos personajes me marcó mucho el sentido de la amistad, el amor y la entrega absoluta e incondicional. Lola, de Tini & Tina, fue muy duro de hacer porque es una película donde el personaje está sufriendo durante todo el tiempo y a mí se me juntó con un momento en mi vida muy bajo emocionalmente y fue complicado gestionar las pérdidas de estos personajes, las vinculaba con mi vivencia personal, entonces lo recuerdo como un momento de fortaleza, el poder de hacerlo en las condiciones en las que me encontraba. Y Perempuán, de El hoyo 2, es valentía. Ella está muerta de miedo durante toda la película. Pero, aunque esté asustada, aunque la situación le pueda estar sobrepasando, hace lo que tiene que hacer.

¿Cómo ha sido tu relación con la moda?

Se ha dado de una forma muy natural. Junto a mi estilista, Freddy Alonso, queríamos ser muy fieles a mi esencia y a cómo era yo previamente antes de la exposición pública. Creo que he marcado una imagen que es muy reconocible, esa es mi fachada. Pero ahora mismo que estoy haciendo cambios dentro de mí, de alguna forma también se están exteriorizando. No me da miedo si no me apetece estar en un lugar tan oscuro; creo que también me alejo mucho ahora mismo de la extravagancia y busco algo mucho más sofisticado y elegante, porque precisamente a lo mejor mi propia imagen ya es suficientemente extravagante por mis rasgos o mi pelo o mi mirada o mi forma de andar o lo que sea. Ya no lo necesito tanto en la ropa como antes. Me siento más reconciliada con el color, o con el blanco, o con algo más sencillo, pues no me da miedo llevarlo.

¿Cuáles han sido las partes más difíciles de afrontar en tu camino?

Trabajar mi estabilidad emocional en esta profesión. Se siente demasiada presión, te ve mucha gente. Soy muy exigente conmigo misma también, y a veces hay que trabajar un poco eso y no tomárselo todo tan en serio. Aprender a no autoexigirse tanto, ser más compasiva contigo.

¿Qué es lo que más te hace feliz en este momento de tu vida?

Mi felicidad ahora mismo reside en estar en paz conmigo, al lado de la gente a la que quiero. No pido más y no pido menos. Simplemente es eso. Me da igual estar en casa, en una playa, de vacaciones… Es simplemente el poder compartir tiempo y disfrutar de mis amigos, mi familia, las personas importantes para mí, poder mostrarme tal y como soy.

