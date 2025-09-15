Por: Sophie WangSophie WangPublicado: 2 de septiembre de 2025, 17:19 EDT2 de septiembre de 2025, 17:19 EDT

El vestido de Bob Mackie de los 90 de Sabrina Carpenter, el Vivienne Westwood de Addison Rae de primavera/verano 1995, el Mugler de Hailey Bieber de otoño/invierno 1998… si has visto una pieza de la historia de la moda en tu celebridad favorita, es probable que haya sido obtenida de Tab Vintage.

Fundado en 2019 por Alexis Novak, este estudio de archivo con sede en Los Ángeles se ha convertido desde entonces en una de las colecciones más grandes y selectas de piezas vintage de lujo únicas, dedicada al proceso de restauración de prendas y a la preservación de la historia del diseño. Además, con colecciones codiciadas de firmas como Christian Dior de John Galliano, Céline de Phoebe Philo y Gucci de Tom Ford, se ha convertido en el lugar de referencia para estilistas de celebridades como Jamie Mizrahi.

Mia Goth habla sobre su maravillosa experiencia en el Festival de Cine de Venecia Pascal Le Segretain // Getty Images

Al vestir a Mia Goth para el Festival de Cine de Venecia de 2025 , donde la actriz promocionó su próxima película Frankenstein, Mizrahi recurrió a Tab Vintage para dos de sus tres looks de alfombra roja.

Morgan MaherGoth se prepara para el Festival de Cine de Venecia y se la ve luciendo su collar de Tiffany & Co. Morgan Maher

El Festival de Cine de Venecia ocupa un lugar especial en mi corazón. Esta es la tercera vez que estreno una película aquí y fue tan maravilloso y acogedor como la primera. Mia Goth para Harper’s Bazaar US

Morgan MaherGótico viste de Dior y Tiffany & Co. antes del Festival de Cine de Venecia Morgan Maher

Para la sesión de fotos más casual, Goth lució un minivestido marrón chocolate de Versace Couture, con escote en V y una silueta sin mangas que se ensancha ligeramente en la falda. Curiosamente, la pieza lucía un escote mucho más bajo en la pasarela de primavera/verano de 1991, lo que hizo que muchos se preguntaran si Mizrahi lo había estilizado al revés para la ocasión de 2025.

Mia Goth habla sobre su maravillosa llegada al Festival de Cine de Venecia Ernesto Ruscio // Getty Images

Mia Goth habla sobre su maravillosa llegada al Festival de Cine de Venecia Franco Origlia // Getty Images

Luciendo un look un poco más formal (y contemporáneo) manteniendo viva la paleta de colores moca, Goth asistió al estreno con un impactante vestido de Dior diseñado por Jonathan Anderson, quien ha estado trabajando discretamente en su debut en moda femenina para la casa francesa. La espalda escotada y abierta dejó espacio para una dramática cola de lazo, que recorrió la alfombra roja mientras caminaba y nos hizo soñar con lo que el diseñador está por venir. Combinó el look con tacones abiertos a juego y su larga melena castaña con sutiles ondas, además de un llamativo collar de diamantes y esmeraldas de Tiffany & Co.

La majestuosidad de la arquitectura y la riqueza de los colores armonizan a la perfección con el hermoso diseño de producción y el vestuario de Frankenstein. Fue una experiencia mágica crear un momento de alfombra roja con Jonathan Anderson para Dior y con Tiffany & Co. Mia Goth para Harper’s Bazaar US

En cuanto a la belleza de Goth, su maquilladora Nina Park comentó: «Me inspiré en la elegancia de su vestido marrón oscuro de Dior y las joyas de Tiffany, y quería que el maquillaje reflejara esa misma sofisticación discreta. Mantuvimos la piel fresca y luminosa, con una suave definición alrededor de los ojos y tonos naturales que realzaron sus rasgos sin opacarlos».

El estilista Christian Wood añadió: «Optamos por un flequillo suave inspirado en los años 60, añadiendo un volumen moderno para mantener un look juvenil, fresco y elegante. Al apartar el cabello de los hombros, el collar cobró protagonismo y protagonizó el momento que se merecía».

Mia Goth habla sobre su maravillosa llegada al Festival de Cine de Venecia Alessandro Levati // Getty Images

Mia Goth habla sobre su maravillosa llegada al Festival de Cine de Venecia Daniele Venturelli // Getty Images

Más tarde, para otra sesión de fotos, Goth cambió los marrones por blancos y combinó con su coprotagonista Jacob Elordi con un minivestido vintage de Mugler, cortesía de Tab. Con tirantes finos y un dobladillo de doble capa, era una pieza clásica de alta costura de los 90 de la marca, y el vestidito blanco perfecto para un evento de fin de verano.

Frankenstein, una película de terror de ciencia ficción gótica escrita y dirigida por Guillermo Del Toro, y basada en el clásico de 1818 de Mary Shelley, se estrenó con una ovación de pie en Venecia y llegará a cines selectos en octubre antes de llegar a Netflix el 7 de noviembre.

Publicado originalmente en Harper’s Bazaar US