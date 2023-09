Los vestidos de Lady Di que ha sido subastados por una millonaria cantidad

¿Quién no quisiera probarse o tener en su posesión el ‘vestido de la venganza’ de la princesa Diana? Esta valiosa prenda está tras una vitrina como exhibición en el Museum of Style Icons de Escocia, pues fue adquirida por unos adinerados escoceses (y el dinero se usó para beneficio de los niños con cáncer); así como éste hay otras piezas de ropa que pertenecían a Lady Di y fueron subastadas por enormes cantidades de dinero, pues estamos hablando nada menos que de las pertenencias de la royal más conocida a nivel global. ¿Sabes qué se ha subastado y quiénes adquirieron algunas de las prendas de Diana? Sigue leyendo, y no te vayas sin saber cómo cambió el estilo de la princesa Diana después de divorciarse de Carlos.

Suéter de ovejas de la princesa Diana ($80 mil USD)

Diseñado por Warm & Wonderful, cuyas creadoras son Joanna Osborne and Sally Muir y abrieron la tienda en 1979; tan solo pasó un año de que sacaron al mercado este suéter y cuando Diana lo usó —a un mes de la boda— se volvió la sensación. El famoso suéter de ovejas de Lady Di, tejido en punto jersey, estuvo en subasta por la módica cantidada estimada en $50,000 a $80,000 dólares.

getty

El ‘vestido Travolta’ (£350,000)

Uno de los momentos más icónicos de Diana fue cuando bailó con el actor John Travolta en una gala que tuvo lugar en la Casa Blanca, mientras visitaban al presidente Ronald Reagan y su esposa Nancy. Es un diseño de Victor Edelstein, y la historia dice que Diana vio este modelo en color burgundy y ella pidió uno idéntico en color azul noche.

getty

Vestido rojo de Bruce Oldfield (£400,000)

La princesa Diana llevó un vestido rojo de chifón de seda de Bruce Oldfield a la premiere de Hot Shots en 1991 en Londres. Hay una popular foto de Lady Di con este modelo y saludando al polémico actor Charlie Sheen.

getty

Vestido negro de Catherine Walker (£458,484)

Catherine Walker era una de las firmas predilectas de Lady Di —ahora lo es de Kate Middleton—, y uno de sus vestidos salió a la luz para subastarse (de nuevo); es un vestido negro con falda jade que llevó a una cena de gala en el Royal York Hotel en Toronto en 1991.