Así cambió el estilo de la princesa Diana después de divorciarse de Carlos

La vida de la princesa Diana fue un antes y un después de estar casada con el entonces príncipe Carlos (ahora rey Carlos III). Como esposa del heredero, Diana debía cumplir con ciertas reglas de vestimenta —aunque siempre se mostró fiel a su estilo e incluso hacia apuestas arriesgadas y poco convencionales en el mundo del guardarropa tradicional de los royals. Aún así, Diana encontró una libertad diferente al despedirse de su marido y de La Firma: usar prendas más relajadas. Desde los aclamados biker shorts con los que la identificamos al momento hasta conjuntos neutrales y poco cargados, así fue el cambio del estilo de la princesa Diana después de divorciarse de Carlos.

La princesa Diana impuso moda con los biker shorts y sudadera XL. getty

La transformación del estilo de la princesa Diana tras su divorcio con Carlos

En los años posteriores a su matrimonio y luego a su divorcio, Diana se volvió más segura en sus elecciones, y su estilo experimentó un cambio, con nuevas opciones que incluían blazers estructurados, vestidos de un hombro y fuera del hombro, trajes temáticos bicolores, trajes de estilo militar y numerosos atuendos de color nude. También probó con la clásica camisa blanca y jeans, vestidos a cuadros, monos y vestidos de corte recto, entre otros conjuntos de moda. En los últimos años de vida su guardarropa se volvió más práctico, con blusas casuales y trajes de falda en un esfuerzo por redirigir la atención de los medios hacia su trabajo humanitario.

El uso de Diana por trajes y modelos ‘masculinos’ se hizo recurrente. getty

Eloise Moran, autora de The Lady Di Book, explicó cómo Diana se apoyó de la moda para transformar su imagen de adentro hacia afuera. “Los vestidos conservadores que usaba en sus deberes formales fueron reemplazados por trajes de pantalón profesionales, mientras que los bolsos de hombro que colgaban de delicadas cadenas de oro se cambiaron por maletines masculinos y bolsos de cuero”, escribió Moran para Vanity Fair. “En un guardarropa empresarial de trajes de rayas, trajes de falda Versace en tonos pastel y vestidos de corte impecable, se convirtió en la Princesa Ejecutiva”.

Muchos de estos aspectos de la ropa brillarán en la sexta temporada de The Crown, donde representarán la muerte de la princesa Diana. De esto habló Eloise con The Washington Post, donde afirman, “las elecciones de moda de Diana dejaron de parecer de alguien que intentaba no avergonzar a La Firma”. Desde el uso de esmalte rojo hasta ropa negra —algo que estaba prohibido en la realeza—, “Diana abandonó la tradición de usar principalmente diseñadores británicos en sus apariciones públicas y optó en su lugar por looks más modernos de diseñadores como Dior y Versace”.

Diana comenzó a vestirse más con tonalidades aquamarinas, que son parte del tono de su personalidad y le resaltan de forma muy armoniosa. getty

“Diana estaba abandonando el aspecto tan británico que tuvo durante mucho tiempo y adoptó a diseñadores extranjeros. Definitivamente desarrollando más un aspecto internacional, La idea de que esta princesa saliera con Versace —el diseñador más sexy del mund—, fue en sí un método de venganza destacable’.” eloise moran

Por eso, además de ver a Lady Di con biker shorts, frecuentaba las hoodies y sudaderas que aludían a universidades americanas, así como a casas de moda con siluetas más sensuales y modernas. Todo esto acompañado del corte de pelo que tanto le caracterizaba.