Las reglas más raras de la Met Gala y lo que está prohibido hacer

Quizá la MET Gala sea la pasarela más famosa del mundo que no está relacionada directamente con el mundo de la moda —y es que el fin de la famosa gala es ayudar al Museo Metropolitano de Nueva York. Pero desde hace muchos años se ha convertido en un desfile interminable de celebridades que suelen impactar con sus atuendos, volviéndose tendencia en todo el mundo. La Met Gala 2024 está a la vuelta de la esquina (lunes 6 de mayo), que será The Garden of Time, con el tema inspirado en la exhibición Sleeping Beauties: The Awakening of Fashion (y no, no se trata de la Bella Durmiente o a las princesas Disney). Serán 50 prendas históricamente significativas de la colección del Met que son demasiado frágiles para volver a ser usadas. Pero entre glamour, fotos de paparazzi, derroche de brillo y mucha extravagancia, poco se sabe de qué pasa detrás de la Met Gala y cuáles son las reglas que los asistentes deben cumplir.

¿Cuál será el tema de la Met Gala 2024?

El Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute anunció que honrarán a 50 ítems vintage considerados piezas históricas, pero que son tan delicadas que ya no podrán exponerse ni en un maniquí. De ahí el nombre del tema: Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. El MET también refirió que serán 250 diseños que abarcan cuatro siglos de la colección permanente del museo, incluyendo obras de Christian Dior, Yves Saint Laurent y más.

El código de vestimenta de la Met Gala 2024 será The Garden of Time (El Jardín del Tiempo), proponiendo a las celebridades llevar ropa vintage o creaciones que se refieran a piezas históricas o de siglos pasados. Es un evento que, a través de la moda, intentará comprender mejor el pasado y, como siempre sucede, adoptar lentes más eficaces para interpretar el presente y el futuro gracias a las lecciones de maestros de la moda.

Reglas en la Met Gala

Desde un límite de edad hasta la prohibición de selfies, estas son algunas de las reglas que cada invitado a la Met Gala debe cumplir.

• Prohibido tomarse selfies

Desde 2015 está baneado el uso de redes sociales o de selfies en la Met Gala para evitar que las celebridades estén distraídos con su celular. “El uso de teléfonos para fotografías y redes sociales no está permitido dentro de la gala”, es el aviso que le llega a los invitados. Aunque quedará por siempre plasmado en nuestra memoria la gran mirror selfie que Kylie Jenner tomó en el baño en 2017.

• No están permitidos menores de 18

Esta regla entró en 2018 durante la edición de Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

• Está prohibido fumar

Una fuente dijo años atrás a Page Six que “se le mencionó a los invitados y había anuncios destacados que decían No Fumar”. Y es que en el museo ahora es una actividad ilegal, pero desde 2003 la ciudad de Nueva York ya había prohibido que se pudiese fumar adentro.

• En el menú hay alimentos prohibidos

¿Ubicas esa incómoda situación en la que traes algo atorado en los dientes y nadie te dice? Esto se evita a toda costa en la cena de la Met Gala ya que el perejil está prohibido en los platillos. Pero eso no es todo, los chefs tampoco pueden usar ajo o cebolla, pues así evitan que los invitados tengan aliento con mal olor. Realmente, ¿será buena su comida?

• Los asientos son muy estrictos

Como en cualquier evento grande, sentar a la gente puede ser innecesariamente complicado. Pero así es el caso de la Met Gala, ya que atraviesan un exhaustivo recuento sobre con quién sentar a quién. “Se le da mucha importancia a quién se sienta junto a quién, si estuvieron juntos el año pasado, si se han sentado juntos en otros eventos, se considera mucho, es sorprendente”, dijo Sylvana Ward Durrett, directora de proyectos especiales en Vogue, en el documental The Firts Monday in May (2016).

• Toda asistencia es estrictamente por invitación

Ser voluntario en la Met Gala no te garantiza entrada tras bambalinas en la cena, pero quizá podrías estar ayudando por ahí y encontrarte con alguien. Lo cierto es que las figuras públicas y las celebridades de primera categoría, así como diseñadores, modelos o editores, y donadores, son los que mayormente figuran en la lista de invitados. Y si no eres nada de ello pero sabes que el dinero puede comprar todo, adquiere tu boleto de entrada por USD $30,000-$50,000 (más de medio millón de pesos mexicanos).