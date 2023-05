Las musas de Karl Lagerfeld que no fueron invitadas a la MET Gala 2023

Aunque fueron bastantes a lo largo de toda su carrera como diseñador, ser musa de Karl Lagerfeld no era un puesto que cualquiera pudiera ocupar. El Káiser de la moda elegía únicamente a las modelos más bellas y elegantes, a través de las cuales él pudiera plasmar toda su genialidad.

Hubo algunas con las que compartió más tiempo y más experiencias durante la época en la que dirigió Chanel, los lazos del diseñador con sus musas se hacían más extravagantes según el ritmo de producción e inspiración que lograran concretar. Sin embargo, hubo algunas modelos con las que la relación artística no terminó armoniosamente y es que para nadie es secreto que el creativo era un sujeto muy apasionado y poco flexible cuando se trataba de su obra.

Muchas de las modelos que fueron percha del máximo exponente de Fendi y Chanel continúan sumergidas en el mundo de la moda, otras no tanto y cualquiera pensaría que todas serían invitadas a la MET Gala 2023 donde se rindió homenaje a la vida, obra y trayectoría del diseñador fallecido en 2019, sin embargo hubo notables ausencias durante la celebración.

Quién y cómo eligen a los invitados a la MET Gala

Anna Wintour Getty images

Año con año, desde 1948, se celebra el máximo premio a la moda en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Se trata del evento más importante para la alta costura, el diseño y el modelaje.

La ceremonia se celebra el primer lunes de mayo de cada año, aunque los organizadores van soltando pequeños detalles de la ceremonia más importante del mundo de la moda desde enero cuando anuncian a los coanfitriones.

La ceremonia es presidida y organizada por Anna Wintour desde 1995 y es ella quien decide la lista de invitados y la temática de la ceremonia anualmente.

La ausencia más notable: Choupette

La gatita birmana y principal heredera de la fortuna del diseñador comunicó desde su instagram que prefería pasar la tarde tranquila en casa, desde donde homenajea al diseñador día a día desde su partida.

Claudia Schiffer

Aunque la alemana fue una de las musas más reconocidas del Káiser de la moda, la ausencia de la supermodelo durante la MET Gala 2023 fue muy evidente. Cabe destacar que ambos personajes se distanciaron rotundamente a final de los años 90’s y es que la personalidad de Karl Lagerfeld era un hueso duro de roer.

Claudia Schiffer y Karl Lagerfeld Getty images

Inès de la Fressange

La modelo francesa, quien fuera una de las favoritas de Karl Lagerfeld, tampoco recibió la cordial invitación al magno evento. Incluso, compartió algunos recuerdos con el Káiser a través de sus redes sociales junto a la leyenda “what would you have said about all that ?!” (¿Qué hubieras dicho sobre todo eso?) en alusión a la MET Gala 2023.

Inès de la Fressange y Karl Lagerfeld Getty images

Linda Evangelista

La modelo canadiense también brilló por su ausencia durante el homenaje a Karl Lagerfeld a pesar de que fue una de sus varias musas inspiradoras en los años 90’s.

Linda Evangelista y Karl Lagerfeld Getty images

Kristen Mcmenamy

Aunque la modelo estadounidense fue una de las musas predilectas del alemán con quien debutó para Chanel en la colección primavera-verano de 1985, tampoco estuvo presente durante el homenaje de este año.

Kristen Mcmenamy y karl lagerfeld Getty images

Sin motivo aparente, pero sin ninguna reacción por parte de ellas, el resto de musas y supermodelos que no asistieron a la MET Gala 2023 que se celebró el lunes primero de mayo en memoria de Karl Lagerfeld fueron las icónicas y esculturales Nadja Auerman, Gisele Zelauy, Christy Turlington, Victoire de Castaillene y Lily-Rose Depp. Aunque se deconoce el motivo de la ausencia, quedan algunas incógnitas en el aire.

Las musas de Karl Lagerfeld que no asistieron al homenaje del diseñador Getty images

Probablemente hay algo que no sabemos sobre la relación del Káiser de la moda con sus musas o la Presidenta y organizadora Anna Wintour se olvidó de hacerles llegar la invitación a las colaboradoras más importantes del homenajeado.

Y es que en realidad fueron menos las musas que sí asistieron al MET Gala 2023, quienes definitivamente no podían faltar a la ceremonia: Naomi Campbell y Kate Moss.