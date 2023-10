Las 5 frases de Coco Chanel que dictaminan el buen vestir de una mujer

Camelias, tweed y perlas, Coco Chanel transformó estos elementos en un universo de elegancia atemporal, pero su legado va más allá. “Han habido muchas duquesas de Westminster; Chanel hay una sola”, llegó a decir la diseñadora, quien además es la única en su categoría que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time. Sabemos que Gabrielle fue un pilar para la ropa de dama, y con esa visión dictaminó varias de las piezas que forjan el buen vestir sin importar las circunstancias —porque “la moda cambia, pero el estilo perdura”, como bien reitreraba.

En tan solo cinco frases, Gabrielle Coco Chanel pudo concretar las reglas de la elegancia; lejos de complicaciones, basta afianzarse al less is more y a ser fiel a tus mejores atributos, sin descuidar los pequeños detalles. Las cualidades de un guardarropa ideal según Coco Chanel son:



el black & white

buenos zapatos

varios vestidos

que todo esté pulido

la simplicidad

ropa a la medida

1. “La simplicidad es la clave de toda verdadera elegancia”

Una forma de ver que el silencio hace más ruido; alejarse de las prendas complicadas y enfocarse en piezas atemporales de gran calidad para hacer de la sencillez un símbolo puro de lo sofisticado.

2. “Una mujer con zapatos buenos nunca será fea”

Si una mujer bien vestida se toma la molestia de lograr conjuntos ganadores y sumamente pulcros, definitivamente viene a la ecuación un buen calzado.

3. “Las mujeres piensan en todos los colores, excepto en la ausencia de color. He dicho que el negro lo es todo. El blanco también. Su belleza es absoluta, es la armonía perfecta”

Para Coco Chanel, la suma perfecta es blanco + negro. Y en lugar de preocuparse por hacer patrones excéntricos de color, la recomendación de esta afamada parisina es basarse en el black & white para encontrar su encanto en el sinfín de combinaciones y posibilidades.

4. “La moda es arquitectura. Es cuestión de proporciones”

Respecto a las prendas a la medida, así deberían estar ajustadas todas las prendas de la mujer elegante. Evitar el tamaño que provoque algo desaliñado o simplemente no se adapte a la forma de tu cuerpo.

5. “Busca a la mujer con el vestido. Si no hay mujer, no hay vestido”

Y respecto a la declaración de los vestidos, para Coco una mujer elegante casi siempre los vestirá. Pensándolos como un símbolo de lo femenino y lo audaz, y de la forma en que un solo vestido puede decir mucho del estilo personal.