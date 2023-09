La nueva comunidad fashionista: Urbanic llegó a México

Encontrar prendas que se adapten a tu estilo y que al mismo tiempo cuenten con el increíble ADN de las tendencias mundiales no es fácil, pero tampoco imposible. Son contadas las marcas que logran desarrollar piezas de calidad, que al mismo tiempo estén inspiradas en las mejores tendencias.

URBANIC, que recientemente llegó a México, es una de estas marcas. Su premisa son los precios asequibles en prendas de calidad, que te ayuden a marcar diferencia con tu estilo único, pero también su atención absoluta al cliente. Están comprometidos en recibir la mayor cantidad de feedback posible, para seguir ofreciendo a sus consumidores, lo que realmente están buscando.

Otra de las grandes bondades de Urbanic es que no están centrados en un sólo tipo de consumidor. Tienen productos para todas las edades y todos los gustos, logrando que cada quién encuentre piezas increíbles ad hoc a su personalidad.

Aunque es una marca de origen inglés, Urbanic aprovecha la riqueza y diversidad de las diferentes culturas, para mostrar a sus consumidores que lo importante es su forma única de expresarse a través de cada una de las piezas.

Por si fuera poco, en Urbanic están comprometidos con las comunidades y buscan generar iniciativas que muestren su compromiso con el entorno. James Wellwood, socio fundador de la marca, explica que no les interesa “comunicar por el hecho de comunicar”, sino que buscan “tener un impacto genuino”.

Como portavoz de la marca, James también sabe que cada consumidor tiene necesidades diferentes, por eso están trabajando de la mano de creadores de contenido que empaticen con los consumidores mexicanos y ayuden al crecimiento de esta nueva comunidad fashionista.Aunque tiene apenas pocos meses en nuestro país, Urbanic tiene claro que busca quedarse en nuestro país y conquistar a los mexicanos. Su equipo está enfocado en crear iniciativas locales, por lo que están apostando su esfuerzo en aumentarlas. Un claro ejemplo es la que desarrollaron en el Cañón de Tarango y otras en las que apoyaron a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia.

James Wellwood, socio fundador de Urbanic.

Por supuesto que sus esfuerzos también estarán centrados en conocer más de cerca el mercado nacional, con el único objetivo de estar al día para todos sus clientes y ofrecerles lo que de verdad les gusta, tal como lo han hecho en otros países.

Urbanic apuesta también por el crecimiento inteligente, sobre el descomunal. En palabras de Wellwood: “la clave, desde mi perspectiva, es que no podemos crecer demasiado rápido. Podríamos ya estar en otros mercados, pero nuestro enfoque de crecimiento es inteligente. Este año nos hemos enfocado en consolidar en India, que fue nuestro mercado inicial, luego Brasil y obviamente, México”.

Si eres diseñador y uno de tus sueños es lanzar tu propia marca, James también tiene un consejo para ti. “Primero es muy importante tener una misión detrás, algo que representes. Lo segundo sería no subestimar cuánto trabajo es, las cosas no suceden solas, requieren mucho trabajo. Elige un buen equipo con los valores correctos porque la gente es la clave de cualquier negocio”. Y no podríamos estar más de acuerdo con él, pero ahora tienes una opción más, para mostrar tu verdadera personalidad, a través de lo que llevas puesto.