La historia del icónico tutú de Carrie Bradshaw en Sex and the City que ahora será subastado

Han pasado 26 años desde que Carrie Bradshaw caminó por Manhattan con una camiseta sin mangas color rosa y una hermosa falda de tul blanca. La protagonista de Sex and The City sonríe, su cabello rizado se mueve al compás de sus pasos y un autobús la salpica, así inicia el opening de la serie. Sarah Jessica Parker y Patricia Field, la diseñadora de vestuario de la serie, nunca imaginaron que este conjunto sería uno de los más icónicos de Carrie, y que desde entonces el tutú revolucionaría el street style por décadas. Ahora para sorpresa de muchos, el icónico tutú será subastado este mes de enero (2024).



Subastarán el tutú de Carrie Bradshaw por 12 mil dólares

Esta prenda tan coquette será subastada en Julien’s Actions por una cantidad entre $8.000 y 12.000 USD en California el próximo 18 de enero. El sitio web la cataloga como “una falda de tul con tres capas en blanco ostra, con una cintura en juego de satén forrada con spandex blanco. No tiene etiqueta de marca ni tamaño”. Lo cierto es que esta falda fue comprada por Field por sólo 5 dólares; originalmente, el personaje de Parker iba a llevar un vestido de Marc Jacobs primavera 1998 (visto en Kate Moss) en los créditos de apertura, pero Field quería vestirla con algo que no estuviera específicamente ligado a la época para que no quedara anticuado en términos de moda. Mostró la falda a Parker, a quien le encantó la idea.

SJP llevó la falda de tul nuevamente en la película Sex and the City (New Line, 2008), donde Carrie está ordenando su armario mientras realiza un improvisado desfile de modas modelando algunas de las prendas que usó a lo largo de los años desde que se mudó a Nueva York. Sus amigas Samantha, Charlotte y Miranda juzgaron si los artículos debían ser guardados o descartados, y este look fue un “guardar” unánime. Además, Parker posee una de las faldas originales de la producción.

archivo

En incontables ocasiones, Patricia Field ha narrado que en la búsqueda del vestuario para la serie, en un showroom neoyorquino encontró la falda en un contenedor, la observó y la compró por tan solo cinco dólares.

“Este look realmente sucedió por casualidad”, dijo Field en entrevista a Page Six Style. “Estaba en una sala de exposición y había un contenedor de artículos por 5 dólares cada uno o algo así, no puedo recordar con seguridad. Pero agarré esta falda de tul y pensé: ‘Vamos a tomarla. Ya veremos’”. Pero el que la falda llegará al opening de la serie no fue tarea fácil, tanto Patricia como Sarah estaban convencidas de que este era el look perfecto para el inicio, pero el creador de la serie, Darren Star, no pensaba lo mismo. Por esta razón, se filmaron cortinillas con looks alternativos, pero la actriz convenció a todos de que esta era la prenda perfecta para abrir la serie de seis temporadas. “Sarah Jessica y yo realmente hicimos una campaña detrás del tutú, y al final ganó”, dijo Field. Y, por si no lo habías notado, esto también inspiró el look de Carrie al final de la serie, donde usó una falda de tul verde.