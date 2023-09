Carole Bouquet (66), la elegante suegra de Carlota Casiraghi que hizo un cameo en Sex and the City

Carlota Casiraghi (37) tiene a muchas figuras de estilo en quienes buscar inspiración; no sólo están su mamá Carolina de Mónaco y su abuela materna Grace Kelly, sino que de parte de la familia política hay una mujer que ha deslumbrado por su percha: Carole Bouquet. Y si el nombre no se te hace conocido, déjanos contarte más de ella, la french it girl y madre de Dimitri Rassam, el guapo esposo francés de Carlota.

getty

Carole Bouquet, la elegante suegra de Carlota Casiraghi y chica Bond

Nacida un 16 de agosto de 1957 (tiene 66 años), Carole estudió filosofía en la Sorbona hasta que a los 18 años debutó en cine con Luis Buñuel en That Obscure Object of Desire (compartiendo el personaje de Conchita con Ángela Molina). Afianzó su carrera de actriz interpretando el papel de chica Bond para For Your Eyes Only, coindiciendo con Roger Moore, y gracias a Trop belle pour toi (Demasiado bella para ti) ganó el Premio César a mejor actriz en 1990. Y si se trata de cameos divertidos, apareció en Sex and the City con el personaje de Juliette en el episodio American Girl In Paris; Part Deux.

Roger Moore como 007 junto a la actriz francesa Carole Bouquet como Melina Havelock en el set de la película de James Bond ‘For Your Eyes Only’, marzo de 1981. Aquí están atados juntos en preparación para una escena en la que son arrastrados a través de aguas infestadas de tiburones. getty

En cuestiones del amor, Carole lo encontró en el actor francés Gérard Depardiu —"cuando trabajé con Gérard él estaba casado, nunca quise robarlo”, dijo la actriz a The Independent. En esta misma entrevista se supo que fue amiga de nada menos que Andy Warhol: “a través de Warhol, [Carole] conoció a Warren Beatty, Lauren Bacall y Jackie Onassis”, que en palabras de la francesa, “era como ser una reina, Andy Warhol me protegía, era un caballero”. Pero su primer gran amor fue el cineasta Jean-Pierre Rassam, nacido en el Líbano, con quien tuvo a Dimitri Rassam (esposo de Carlota Casiraghi) —“Conocí a Jean-Pierre en una oficina, junto a Jean-Luc Godard. Me hizo reír. Solo quería escucharlo hablar, hasta el punto de que acepté ir a cenar con él. Fui, pero nunca se presentó", confesó.

Su belleza también la llevó a probar suerte en el modelaje, y fue el rostro para varias campañas de Chanel, algo que comparte con su nuera Carlota, apareciendo en numerosos anuncios de perfume. Y con el tiempo encontró pasión en una actividad totalmente diferente: hacer vino. Su etiqueta (italiana) es Sangue d’Oro, y para crearlo eligió la isla de Pantelleria al sur de Sicilia. ¿Por qué aquí —donde produce cerca de 14 mil botellas al año? “Hace unos 20 años estaba buscando una casa para pasar las vacaciones de verano con la familia, y mi amiga Isabella Rossellini me habló de un lugar mágico. Seguí su consejo y fuimos allí, y me enamoré de la isla”, reveló a La Réserve Magazine.

En fin, que si Carole Bouquet se lleva bien con Carlota Casiraghi, solo hace falta ver la amistad que tiene con Carolina de Mónaco; asisten juntas a las alfombras rojas de Cannes y disfrutan el tiempo como abuelas de los retoños Casiraghi.