La blusa con moño que Lady Di adoraba vuelve a estar de moda este otoño

El regreso de un gesto clásico

Cada temporada, la moda rescata un detalle del pasado que vuelve a cobrar sentido. Este otoño 2025, ese gesto atemporal llega en forma de moño. Las blusas con lazo al cuello, inmortalizadas por el estilo de Lady Di, resurgen en las pasarelas y en el street style como símbolo de una feminidad refinada, elegante y segura.

La princesa de Gales convirtió esta prenda en su sello personal ya que la llevó en compromisos oficiales, en eventos diurnos y hasta en retratos formales, demostrando que un simple lazo podía equilibrar estructura y dulzura. Hoy, su legado se reinterpreta con un aire más moderno, pero sin perder la esencia que la hizo inolvidable.

De los archivos reales a las pasarelas actuales

Firmas como Chloé, Carolina Herrera, Gucci y Saint Laurent han revivido el espíritu de la blusa pussy-bow, reinterpretándola en sedas fluidas, organzas transparentes y versiones minimalistas en algodón crujiente.

En los desfiles otoño-invierno 2025, las blusas con moño se vieron combinadas con pantalones de pinzas, faldas lápiz y trajes sastre, confirmando que este detalle funciona tanto en looks de oficina como en propuestas nocturnas. El lazo se transforma según el contexto, puede ser grande y teatral o delgado y discreto, siempre con el mismo efecto elegante.

Cómo llevarla hoy

Para actualizar esta prenda clásica hay que apostarle al contraste. Combínala con mezclilla oscura, cuero o abrigos de corte masculino para equilibrar su aire romántico. Si prefieres algo más sutil, opta por una blusa en tono neutro con el lazo suelto, acompañada de aretes dorados o una falda midi de textura suave.

Los tonos que dominan la temporada —marfil, azul humo, vino y negro profundo— evocan el estilo de los años ochenta sin caer en la nostalgia literal.

Blusa con moño, cómo llevarla actualmente Pinterest

Una elegancia que nunca se marchó

El regreso de la blusa con moño no responde a una moda pasajera, sino a la necesidad de rescatar una estética que celebra la sutileza. Su estructura encarna una forma de poder silencioso, ese que no necesita imponerse para hacerse notar.

Esta temporada, más que una tendencia, el lazo al cuello representa una actitud, la de quien se viste con intención, consciente de que la elegancia más duradera es la que se expresa en los pequeños detalles.

