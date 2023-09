Irina Shayk, Kendall Jenner y más celebridades que trajeron las transparencias para otoño 2023

Es de esas tendencias que puedes amar u odiar —probar por tu cuenta o decirle absolutamente no si así lo deseas. Lo cierto es que las transparencias han ido in crescendo dese verano, pero llegaron para quedarse en otoño 2023. Figuras como Dua Lipa, Irina Shayk y Kendall Jenner han demostrado que son una pieza infalible para las fiestas o salidas nocturnas, mientras que Kylie Minogue, a sus 55 años, demuestra que las transparencias no tienen límite de edad. ¿Por qué hay tanto furor por el vestido transparente?

getty

Celebridades que ponen en tendencia las transparencias para otoño 2023

Los vestidos transparentes han evolucionado con el tiempo —desde los vestidos transparentes maxi bohemios de los años 70 hasta los diseños minimalistas de hoy en día. Esta tendencia ha demostrado una notable capacidad de adaptación a los cambiantes aspectos de la moda contemporánea. La transparencia no siempre significa mostrar todo, los vestidos se pueden hacer con diversos tejidos transparentes, como el chiffón, el tul, el encaje y la organza, cada uno de los cuales ofrece un nivel diferente de translucidez. Esta diversidad de materiales permite la creatividad y la personalización, y las celebridades lo saben.

• Irina Shyak: la modelo rusa —ahora presunta pareja de Tom Brady— pasó unas glamurosas vacaciones en Italia y portó un vestido semi transparente color vino con falda abierta y hombros caídos, así como un modelo mini color blanco con falda de volantes y flores.

• Kendall Jenner: Kendall causó furor con un modelo que bien podemos replicar para otoño-invierno 2023, un vestido ajustado con manga larga y un brazo descubierto, largo a las pantorrillas y tono champagne.

• Kylie Minogue: la cantante y actriz demostró que las transparencias puedes usarlas con más de 50 años de edad, y asistió a un evento con un modelo largo midi con frundico en color negro y de tirantes.

• Florence Pugh: aún no superamos la falda transparente que la actriz llevó a inicios de año, con detalle de pedrería y largo en vuelo, combinada con un top grueso de manga larga en estilo crop.

• Dua Lipa: el vestido see-through de Dua Lipa para la premiere de Barbie quedará para la posteridad: un vestido de malla plateada semitransparente y ceñido que presentaba un escote cuadrado, un dobladillo que rozaba el suelo.

instagram

instagram

Si estas muestras te sirven de inspiración y quieres aprovechar la tendencia para otoño 2023, aplica el método del layering: usa varias capas encima —como abrigos largos o botas a la rodilla— para mantenerte abrigada en esta temporada sin perder el glamour de las transparencias.