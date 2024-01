Gucci Ancora, la primera colección de Sabato De Sarno

Gucci Ancora simboliza un gran momento para la marca, no solo por el concepto y la colaboración de David Sims, si no por que se logra presentar la visión de Sabato De Sarno de una manera muy particular.

Gucci Ancora, el debut de Sabato De Sarno

La marca presenta su campaña Gucci Ancora, trascendiendo los límites de la moda con una narrativa que celebra la expresión personal, la belleza y un encanto atemporal. Concebida por el director creativo Sabato De Sarno, la campaña que presenta su colección debut Primavera Verano 2024 es un homenaje a la fotografía de moda capturada por el icónico lente de David Sims, el primer fotógrafo con el que trabajó Sabato De Sarno cuando comenzó y se enamoró de la moda por primera vez.

Una historia de la vida real y de mujeres auténticas empoderadas por un guardarropa de piezas esenciales diseñadas para la elegancia del día a día. Cinco nuevas caras —Ana, Fadia, Jiahui, Nyajuok y Violet— protagonizan las imágenes de Gucci Ancora, representando un espectro diverso de belleza y protagonizando la campaña de forma natural, tal como son.

La sensualidad concebida como una actitud de belleza, libertad y confianza se convierte en el tema general de una colección que extiende una invitación personal a cada mujer: un llamado a vivir exactamente a su manera única, a deleitarse con la emoción distintiva que solo la moda puede inspirar: ancora. Con momentos capturados al unísono, las modelos dan vida a una geometría visual de sólidos y vacíos, tomas corales que arrojan luz sobre las formas distintivas en las que visten la colección Primavera Verano 2024.

