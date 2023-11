Ganadores del CFDA 2023: los premios de la moda en Estados Unidos

El lunes 6 de noviembre se celebraron los CFDA Awards 2023, donde los miembros de la Industria de Moda Americana premiaron a los mejores diseñadores del momento. Presentados por Anne Hathaway, algunos de los premios de anoche fueron a Willy Chavarria, mejor diseñador de menswear, Catheerine Holstein for Khatite mejor diseñadora del womenswear, International Designer of the Year a JW Anderson por Loewe y las hermanas Olsen con The Row por mejor diseñadoras de accesorios.

Los CFDA Fashion Awards son una organización sin fines de lucro creada por la famosa publicista Eleanor Lambert, donde por una noche reflejan el cambiante panorama de la moda estadounidense actual y expertos de todo el mundo unen para honrar a los mejores talentos del diseño de la temporada.

Los CFDA Fashion Awards 2023

El Consejo de los Diseñadores de Moda de Estados Unidos premia a sus nominados de este año en diferentes categorías que incluyen Diseñador estadounidense de womenswear del año, Diseñador estadounidense de menswear del año, Diseñador estadounidense de accesorios del año, Diseñador estadounidense emergente del año, Diseñador internacional femenino de el año y el Diseñador internacional masculino del año.

Anne Hathaway, anfitriona perfecta de los CFDA Awards 2023

La ganadora del premio de la Academia y celebridad global Anne Hathaway fue la presentadora de los Premios de la Moda CFDA 2023, presentados por Amazon Fashion.

“La CFDA está encantada de que Anne, una neoyorquina de pura cepa y una artista con amplia experiencia en teatro y cine, haya aceptado ser la anfitriona de los Premios de la Moda CFDA 2023 presentados por Amazon Fashion. Esperamos que Anne traiga su energía contagiosa y encanto al escenario de la CFDA el 6 de noviembre”. CEO de la CFDA, Steven Kolb

Hathaway también entregará el premio al Diseñador de Moda Femenina del Año con el diseñador Narciso Rodríguez. Ella sucedió a Sarah Jessica Parker, quien no puede presentar debido a circunstancias imprevistas.

Ganadores de los CFDA Fashion Awards 2023

American Menswear Designer of the Year: Willy Chavarria

Los diseños de Chavarría a menudo se inspiran en su herencia mexicana y su crianza en California, lo que resulta en prendas que celebran la diversidad cultural y la identidad, y con materiales que sean sostenibles.

Rauw Alejandro junto al diseñador Willy Chavarría ❤️📸 pic.twitter.com/5ctRY4bc9Q — Rauw Postings (@rauwpostings) November 7, 2023

Womenswear Designer of the Year: Catherine Holstein por KHAITE

Khaite es una marca de ropa femenina con sede en Nueva York fundada en 2016 por Catherine Holstein. Es conocida por sus diseños lujosos y atemporales fabricados con materiales de alta calidad, y las colecciones suelen incluir una mezcla de vestidos, faldas, pantalones, tops y prendas de abrigo.

American Accessory Designer of the Year: Mary Kate y Ashley Olsen por The Row:

The Row, fundada en 2006 por las hermanas Olsen, es conocida por su estética minimalista y materiales de alta calidad; la ropa está diseñada para ser atemporal y effortless, y la marca ha sido elogiada por sus diseños sofisticados y discretos.

American Emerging Designer of the Year: Rachel Scott por Diotima

Fundada en 2021, Diotima es una firma de ropa confeccionada entre Jamaica y Nueva York. Arraigada en un profundo respeto por el savoir-faire, se enfoca en apoyar y potenciar las comunidades artesanales en Jamaica. De acuerdo con Rachel, “todo nuestro croche es hecho en Jamaica. A través de Diotima busco presentar una visión seductora y matizada del estilo caribeño, mirando hacia el futuro pero manteniendo una base en la historia y mi experiencia vivida como jamaicana”.

Fashion Icon: Serena Williams

Vestida de Thom Browne, Serena Williams recibió el premio a ícono de moda. “Cuando era niña, sabía que era diferente, así que exploré la moda y el estilo como una forma de distinguirme”, dijo la deportista en su discurso (vía Los Angeles Times). “Para mí, en muchos sentidos, las canchas de tenis se convirtieron en mi pasarela y el Abierto de Estados Unidos fue mi propia Semana de la Moda de Nueva York”.

Serena Williams, Fashion Icon Award winner, and Kim Kardashian at the 2023 CFDA Fashion Awards pic.twitter.com/SphbAjScml — Celebrity News (@celebfashionnnn) November 7, 2023

Board of Directors’ Tribute: Vera Wang

Vera Wang se lleva el prestigioso Premio de Homenaje de la Junta Directiva de los CFDA en reconocimiento a su impresionante influencia en la industria nupcial. El premio lo entregó Vanessa Hudgens, quien llevaba un vestido negro de esta firma.

Vera Wang and Vanessa Hudgens at the 2023 CFDA Fashion Awards. pic.twitter.com/SZYcDSNMSp — @21metgala (@21metgala) November 7, 2023

Founder’s Award: Domenico De Sole por Perfect

Domenico De Sole es un empresario italiano y ejecutivo de la industria, conocido por sus importantes contribuciones al mundo de la moda, especialmente como ex presidente y director ejecutivo del Grupo Gucci, cargo que ocupó desde 1994 hasta 2004.

International Designer of the Year: Jonathan Anderson por JW Anderson y LOEWE

Es el Director Creativo y fundador de J.W.Anderson, el Director Creativo de Loewe y fideicomisario del Museo Victoria & Albert.