Ella es la copia exacta de Kate Moss que ha desfilado en Paris Fashion Week

La gran ironía es que su nombre de usuario es I’m Not Kate Moss (‘No soy Kate Moss’), aunque admite poseer el primer lugar en ser la copia exacta de la supermodelo. Quizá ni su hija, Lila Grace Moss (21), tiene un parecido tan exacto como Denise Ohnona, quien se ha viralizado desde 2021 por su descubrimiento como la doppelganger de Moss. Denise reapareció en la Semana de la Moda de París desfilando para Marine Serre, y gran parte de la atención se la llevó esta gran similitud en sus facciones.

Conoce a Denise Ohnona, la modelo y doble de Kate Moss

Este no sería el primer Paris Fashion Week para Denise, pues en 2020 desfiló para Vetements (entonces ella tenía 39 años). Ambas modelos británicas, Denise está más que consciente en cómo ha llamado la atención su semejanza con Kate: “Cuando empecé a ser fotografiada por primera vez, solía sentirme muy tímida y como una impostora porque soy una Fake Moss”, dijo a Daily Mail en 2019. “Pero luego, con el tiempo, empecé a disfrutarlo y ahora lo encuentro muy halagador. ¿Quién no querría ser confundida con Kate Moss? ¡Es una de las mujeres más increíblemente icónicas de la historia!”

Denise Ohnona desfila en la pasarela durante el espectáculo de moda femenina Otoño/Invierno 2024-2025 de Marine Serre como parte de la Semana de la Moda de París el 4 de marzo de 2024 en París, Francia. getty images

Dijo a The Times UK que en realidad no se considera modelo en absoluto, y mucho menos al nivel de Kate Moss. “Esos son zapatos enormes para llenar. Kate es la supermodelo más icónica del mundo. No es que piense que me parezco a ella, ni en un millón de años”, pero no por eso deja de lado sus redes sociales o la emoción que tienen los fans cuando la ven en la calle y preguntan si pueden tomarse fotos con ella (aunque no sea la OG).

Mientras su doble continúa en pasarelas, nos preguntamos, ¿dónde está Kate Moss?