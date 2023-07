El ‘power suit’ de Eva Longoria y Monica Bellucci que las de 30 y más necesitan en su clóset

Un power suit es parte de las 9 lecciones de estilo y poder, cortesía de Kamala Harris; pero además de la vicepresidenta de Estados Unidos, hemos visto a celebridades dando cátedra en esta moda que nunca pasa desapercibida. Monica Bellucci y Eva Longoria lo demostraron asistiendo así al desfile de Jacquemus en Versalles, pero no es algo nuevo: el power suit ha sido símbolo de dinamismo en la ropa de las mujeres, con un toque femenino y una máxima diversidad de formas, texturas y colores que lo hacen un must a la hora de evolucionar nuestro look.

getty

Cómo llevar un power suit según Eva Longoria y Monica Bellucci

De todos los fashion weeks vemos despliegue de opciones e inspiraciones para el qué-me-pongo del día a día, por eso Eva Longoria y Monica Bellucci nos dieron una razón más para retomar la moda de los power suits y estimular nuestra curiosidad por experimentar con más colores y diseños.

Ambas llevaron un traje Jacquemus; Bellucci se decantó por un modelo clásico color café oscuro con saco de botonadura sencilla con pantalón semiacampanado (y plataformas muy altas para darle buen contraste). El chiste es llevarlo cerrado para crear una silueta más ceñida y un escote triangular lo suficientemente discreto. Longoria apostó por un modelo similar en color blanco y con pantalón ligeramente más ancho y abierto, con cierre de saco más apretado y de pliegues más suaves, perfecto para las que quieren usar un traje manteniendo la comodidad y soltadura. El toque final y cereza del pastel de cada uno de los looks fueron los accesorios: Monica lucía despampanante con gafas oscuras grandes y cabello lacio suelto, mientras Eva Longoria consiguió un look más casual con chongo messy y la Jacquemus diminuta. Toma nota de cómo puedes elevar el power suit con estos detalles.