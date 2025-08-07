El estampado que protagonizó el street style durante la Semana de la Moda en Copenhague 2025

Pequeños círculos sobre un fondo sólido que están muy lejos de ser un simple adorno gráfico: se trata del polka dots, un estampado que ha tejido una narrativa capaz de resistir el paso del tiempo y reinventarse con elegancia cada tanto. Ahora, la Semana de la Moda en Copenhague 2025 lo ha traído de vuelta como un elemento imprescindible de su apuesta para primavera-verano 2026.

Este estampado de lunares ha demostrado su versatilidad a lo largo de la historia. Durante el siglo XX, los lunares se convirtieron en sinónimo de glam femenino. Desde los vestidos de flamenca en Andalucía hasta el New Look de Dior en los años 50, pasando por los trajes de baño de Marilyn Monroe y los conjuntos coquetos de Audrey Hepburn, los polka dots se consolidaron como una declaración visual que podía ser tanto juguetona como sofisticada.

Una de las claves del éxito del polka dots se debe a su capacidad de adaptación en cualquier contexto: pueden ser minúsculos o gigantes, monocromáticos o multicolor, perfectamente simétricos o distribuidos de forma aparentemente azarosa. Esto les permite habitar múltiples estéticas, desde el vintage pin-up hasta el minimalismo contemporáneo.

Su simpleza gráfica resulta ideal para destacar sin necesidad de exagerar, razón por la cual sigue siendo una elección frecuente para quienes desean añadir un toque de carácter a su atuendo sin recurrir a excesos. Se ha convertido en la tendencia favorita de las mujeres danesas durante la celebración de la Semana de la Moda de Copenhague 2025, que trae de vuelta los característicos lunares para la temporada primavera-verano 2026.

Copenhagen Fashion Week Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

¿Cómo llevar el polka dots en un ambiente profesional sin caer en los excesos?

Aunque este patrón irregular de lunares suele asociarse con entornos casuales y divertidos, apropiados para un brunch primaveral o una cita dominical por el parque, también puedes adoptarlo para tus jornadas más intensas en el trabajo si lo empleas de forma equilibrada, sin excesos y con intención.

Copenhagen Fashion Week Christian Vierig/Getty Images

Elige tonos neutros. El clásico blanco y negro será más favorecedor para la oficina. Recuerda que la moda en el ambiente laboral lleva una insignia irrenunciable: menos es más. Pero esto no te limita a usar solo prendas básicas, sobre todo si tienes un trabajo con libertad creativa.

Cuida el tamaño de los lunares. Recuerda que los patrones de estampados pequeños lucen más sofisticados para destacar en la oficina —además, son más fáciles de combinar.