Suscríbete
Moda

El estampado que protagonizó el street style durante la Semana de la Moda en Copenhague 2025

El polka dots está de regreso en la Semana de la Moda de Copenhague 2025, y las danesas lo llevan mejor que nadie esta temporada

August 07, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 1

El estampado que protagonizó el street style durante la Semana de la Moda en Copenhague 2025

Christian Vierig/Getty Images

Pequeños círculos sobre un fondo sólido que están muy lejos de ser un simple adorno gráfico: se trata del polka dots, un estampado que ha tejido una narrativa capaz de resistir el paso del tiempo y reinventarse con elegancia cada tanto. Ahora, la Semana de la Moda en Copenhague 2025 lo ha traído de vuelta como un elemento imprescindible de su apuesta para primavera-verano 2026.

Este estampado de lunares ha demostrado su versatilidad a lo largo de la historia. Durante el siglo XX, los lunares se convirtieron en sinónimo de glam femenino. Desde los vestidos de flamenca en Andalucía hasta el New Look de Dior en los años 50, pasando por los trajes de baño de Marilyn Monroe y los conjuntos coquetos de Audrey Hepburn, los polka dots se consolidaron como una declaración visual que podía ser tanto juguetona como sofisticada.

También te interesa...
La dieta de Marilyn Monroe
Moda
La dieta de Marilyn Monroe
October 24, 2016
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-2.jpg
Agenda
10 Actrices que han interpretado a Marilyn Monroe
May 20, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Una de las claves del éxito del polka dots se debe a su capacidad de adaptación en cualquier contexto: pueden ser minúsculos o gigantes, monocromáticos o multicolor, perfectamente simétricos o distribuidos de forma aparentemente azarosa. Esto les permite habitar múltiples estéticas, desde el vintage pin-up hasta el minimalismo contemporáneo.

Su simpleza gráfica resulta ideal para destacar sin necesidad de exagerar, razón por la cual sigue siendo una elección frecuente para quienes desean añadir un toque de carácter a su atuendo sin recurrir a excesos. Se ha convertido en la tendencia favorita de las mujeres danesas durante la celebración de la Semana de la Moda de Copenhague 2025, que trae de vuelta los característicos lunares para la temporada primavera-verano 2026.

Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 3

Copenhagen Fashion Week

Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

¿Cómo llevar el polka dots en un ambiente profesional sin caer en los excesos?

Aunque este patrón irregular de lunares suele asociarse con entornos casuales y divertidos, apropiados para un brunch primaveral o una cita dominical por el parque, también puedes adoptarlo para tus jornadas más intensas en el trabajo si lo empleas de forma equilibrada, sin excesos y con intención.

Street Style At Copenhagen Fashion Week SS26 - Day 2

Copenhagen Fashion Week

Christian Vierig/Getty Images

Elige tonos neutros. El clásico blanco y negro será más favorecedor para la oficina. Recuerda que la moda en el ambiente laboral lleva una insignia irrenunciable: menos es más. Pero esto no te limita a usar solo prendas básicas, sobre todo si tienes un trabajo con libertad creativa.

Cuida el tamaño de los lunares. Recuerda que los patrones de estampados pequeños lucen más sofisticados para destacar en la oficina —además, son más fáciles de combinar.

semana de la moda de copenhague polka dots Estampados street style
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Celebrity Sightings In New York City - August 04, 2025
Moda
Julia Garner apuesta por el negro absoluto y demuestra que el escote más poderoso es el que apenas se nota
August 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 - Day Eight
Moda
Las camisetas blancas sin mangas no pueden faltar en tu armario este verano 2025
August 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025 - Day One
Moda
Vestidos dorados: el diseño elegante y sofisticado de moda este verano, según las pasarelas
August 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_503125718_18505375279058575_8650596519108729603_n.jpg
Moda
La estética gótica será tendencia en otoño 2025
August 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
F1 Grand Prix of Hungary - Qualifying
Moda
Bolsos pañuelo, el inesperado accesorio en tendencia este verano
Grandes celebridades y marcas de lujo han caído ante los encantos de los bolsos pañuelos, un básico para disfrutar del verano 2025 sin perder el estilo
August 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashionable appearance during Milan Fashion Week - street style concept.
Moda
Todo lo que necesitas saber sobre la Semana de la Moda de Milán 2025
Los debuts más esperados, las ausencias más notables y las propuestas más innovadoras para primavera-verano 2026 en la Semana de la moda de Milán 2025
August 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_526160685_18521775202059372_6866666570578525658_n.jpg
Moda
El vestido rojo de Galilea Montijo que enciendió la conversación es orgullo mexicano
Más de 20 mil bordados a mano, corset de piel y una silueta que exige atención: así es el diseño mexicano que convirtió a Galilea en escultura viva El vestido que encendió la noche
August 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_515486745_18512931007033647_1706797658784326207_n.jpg
Moda
Pantalones bombachos, la prenda que reinventa el boho en verano 2025
Volumen relajado, caída fluida y cintura alta definen la nueva tendencia boho chic este verano 2025 gracias a los pantalones bombachos, son el básico versátil de la temporada
July 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García