Cómo usar faldas con botas o botines para combatir el frío y las lluvias este verano según el street style

El verano realmente dijo no, mi ciela cuando empezamos a planear nuestros looks para el calor y los días bajo el rayo del sol. Pero no todo está perdido en esta temporada de lluvias, pues hay ciertas fórmulas efectivas para combinar falda con botas o botines que mantendrán la energía veraniega en tu outfit sin importar el clima. Ya sea que prefieres combinaciones arriesgadas o conjuntos en tonos más minimalistas, hay opciones para todos los gustos, todo es parte de buscar las mejores medidas para conseguir un look efectivo y vibrante, tal como lo ha mostrado el street style de verano 2024. Por cierto, no olvides leer que así se llevan los pantalones de cintura alta para lucir chic según el street style (guía 2024).

Las mejores combinaciones botas o botines y falda este verano 2024 según el street style

Las botas largas con falda larga y lisa —o tableada— son uno de los conjuntos más sencillos de llevar. Además de mantenerte abrigada, dan ese efecto de elegancia con un toque casual de forma effortless ya que sólo tienes que preocuparte por cómo combinar las tonalidades del calzado y la prenda. En este caso, lo que sea en monocromático da un aspecto más pulido y te funcionará para eventos tanto de día como de noche.

Pia Wurtzbach lleva una chaqueta beige, falda y bolso en combinación. getty images

Nieves Álvarez lleva una falda blanca plisada, blusa, cinturón, gafas de sol, bolso y brazalete brillante. getty images

Si tu apuesta son las faldas denim, tiene mucho potencial para combinar con distintas botas: cowboy boots, de gamuza o de hule. Gracias a que la mezclilla es un estilo súper combinable, sólo pon el foco en qué usarás en la parte de arriba —que puede ser desde un suéter oversize, una hoddie, una chaqueta corta o un chaleco de mezclilla. Además, con el denim puedes probar en distintas tonalidades de azul, yendo desde lo más claro (para salidas de día) u optar por un denim oscuro (si vas a salir de noche).

Una invitada lleva una chaqueta de cuero negra, top rojo, pantalones vaqueros acampanados azules, un bolso rojo y botas plateadas brillantes. getty images

Lil Paulin viste una blusa transparente de cuello alto con estampado floral azul de Desigual, una chaqueta corta de mezclilla dorada metálica, una falda larga de mezclilla dorada metálica a juego y botas de cuero gamuza marrón con tacón. getty images

El estilo Chelsea boots no tiene falla en temporada de lluvias, y contrario a lo que pensamos, tiene gran potencial para hacer numerosas combinaciones. En faldas cortas o midi, recomendamos ir por los botines (o cualquier bota que no llegue al muslo), ya que así alargas las piernas y le das un aspecto más coqueto al look. Más allá de salvarte de los charcos de agua, mantendrás intacta la falda y puedes probar el look con blazers oversize, chaquetas anchas o t-shirts casuales.

Sarah Ellen lleva una chaqueta de punto color camello con mangas de cuero negro y cuello y puños de peluche marrón, un sujetador brillante plateado, una falda mini color crema con pliegues horizontales, botas negras con cordones y un bolso acolchado beige y negro. getty images

Katya Komarova lleva una camiseta blanca de Jil Sander, blazer negro, mini falda gris y bolso Katya durante la Semana de la Moda Australiana. getty images