Mido menos de 1.60 y así uso los ballet flats siendo petite

¿Quién dijo que las bajitas no podemos usar zapatos flats? El balletcore se impuso no hace mucho como un tipo de vestuario de danza para el diario; una inspiración de las firmas y diseñadores que brilló en verano 2022 e inundó los guardarropas con faldas de tul y bodies. Esta influencia trajo con mucha fuerza al calzado: las ballet flats (zapatos similares a las zapatillas de bailarina) pero que puedes usar en la calle y combinar hasta con jeans, como lo ha hecho Rosalía. En fin, que en medio de esta discrepancia por saber qué calzado o no debemos usar las que medimos menos de 1.60, los ballet flats definitivamente no quedan fuera de la ecuación. Y aquí te decimos cómo estilizarlos. No olvides leer: Mido menos de 1,60 y así estilizo las faldas de mezclilla largas siendo petite.

Cómo llevar ballet flats si eres petite

Aunque para las millennials sea un golpe duro que los flats están de regreso, es una realidad inevitable y sí es posible adaptarlos a la moda de hoy día. Tenemos muchas más prendas de diferentes texturas y amplitudes que le dan mayor forma a cualquier silueta, y no es difícil llevarlos aún si eres bajita —para ello hay secretos de estilo que te harán ver alta incluso con zapatos bajos.

1. Usando pantalones anchos

Sé que es una propuesta controvertida, pero escuchen: todo depende de las proporciones. Los pantalones largos y anchos van muy bien con tops ajustados (o suéteres crop top), el chiste es hacer un balance entre la figura oversize de los pantalones y la parte de arriba para evitar que el torso luzca demasiado corto u oculto. De esta manera puedes llevar ballet flats que, aunque no se verán demasiado a simple vista, general buena proporción visual. Tip: no uses bolsos XL con este look, mejor usa bolsos mini o de asa larga y cuerpo pequeño para evitar generar desproporción visual.

2. Con faldas de seda a la altura de los tobillos

No necesariamente te hará lucir demasiado alta, pero es una forma armoniosa de llevar los ballet flats cuando definitivamente no quieres usar tacón. De preferencia apuesta por los flats de color beige o nude, así tus piernas estarán más estilizadas y, por ende, podrían verse más alargadas. Tip: no uses un blazer o chaqueta oversize con falda larga, mejor usa ropa semi holgada (como un cardigan de hombros anchos) y trata de mantener todas las tallas en proporción.

3. NO lleves pantalones capri

Un don’t definitivo son los pantalones capri. Además de que acortan las piernas (para quienes medimos menos de 1.60), con flats no genera una buena proporción visual y puede verse desaliñado. Para mujeres petite, los capri pueden ir con stilettos o tacón kitten, pero los ballet flats son un noup.

4. De preferencia, jeans rectos

Los jeans rectos son ideales para llevar ballet flats bajo cualquier estatura. Los skinny —con los que usábamos flats en 1990— generan desproporción y no lucen muy armoniosos; mientras que los acampanados tampoco hacen que el calzado luzca mucho porque precisamente ya hay mayor atención en las caderas. Un par de jeans rectos con un blazer a la medida y bolso midi será suficiente para salir arreglada. Tip: aquí quedan muy bien los ballet flats de color negro, café y platinado, ya que los beige y tonos claros desentonan un poco con el denim.

5. ¿Con shorts?

Es una apuesta arriesgada, pero no imposible. Para hacerlo, debes tomar en cuenta que tus shorts deben ser cortos (a la mitad del muslo), sólo así alargarás las piernas visualmente usando flats. De lo contrario, tus piernas pueden verse acortadas (esto sucede, por ejemplo, con los shorts de mezclilla largos que ahora están de moda).