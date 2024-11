Cómo llevar blazer de gamuza con jeans este Otoño-Invierno 2024

Las blazers o chaquetas de gamuza y el denim forman una combinación elegante y effortless para el otoño-invierno. Esta combinación logra el equilibrio perfecto entre textura, calidez y versatilidad: la gamuza, con su textura suave y lujosa, añade un toque sofisticado a cualquier look y proporciona una capa acogedora ideal para el clima más frío. Aporta ese encantador aire rústico con una vibra casual del denim. Y fue Demi Moore con un look Gucci de la colección Resort 2025 de Sabato De Sarno, que demuestra cómo este combo se vuelve uno de los favoritos de la temporada.

Cómo llevar sacos de gamuza con denim según Demi Moore

Con un blazer de ante marrón de corte estructurado y doble botonadura, que aporta un aire vintage y cálido, ideal para las estaciones de otoño e invierno. Vemos en el look total Gucci de Demi una blusa con estampado floral suave con lazo ligeramente transparente, que añade un toque femenino y delicado al conjunto. El look se completa con jeans de mezclilla anchos y tipo baggy, de estilo relajado, que complementan la estructura más formal del blazer con un aire desenfadado. En cuanto a los zapatos, las infalibles Mary Jane en un tono marrón similar al blazer para crear armonía de color en el conjunto. Este atuendo combina texturas y estilos, jugando con lo clásico y lo moderno, y se adapta perfectamente a un look casual y elegante para el día a día en temporadas de clima frío.

Con esta línea y con diferentes combinaciones, podemos hacer de los sacos gamuza y los jeans de mezclilla nuestro dúo consentido para Otoño-Invierno 2024.

Cómo llevar blazers de gamuza con jeans este Otoño-Invierno 2024 getty images

Gucci Resort 2025 getty images

1. Blazer de gamuza con jeans grises anchos

El café y el gris son de nuestras combinaciones de color favoritas para la temporada. De look ejecutivo pero con un giro moderno.

2. Con una falda de mezclilla

Si no quieres llevar jeans, la falda denim corta tiene enorme potencial.

3. Combinaciones atemporales

Los básicos siempre serán nuestros mejores amigos. Jeans de mezclilla claros, una t-shirt blanca y un blazer de gamuza para lucir atemporal.

4. Chaqueta corta y pantalones campana

De giros retro, podemos aladir la gamuza en una discreta chaqueta corta con unos llamativos pantalones campana en denim oscuro.