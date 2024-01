Cómo combinar una sudadera de forma elegante lo que resta del invierno 2024

Al igual que lo leggings, las sudaderas pueden perfectamente usarse en looks sofisticados —que no tienen nada que ver con el gimnasio o la casa. Si te has enamorado del corte, textura y comodidad de una sudadera, ahora encontrarás opciones para incluirla en (casi) cualquier tipo de outfit. No te vayas sin leer sobre las 6 formas de hacer los pants elegantes y para estar calientita según el street style 2024.

Ideas para combinar sudaderas en invierno 2024

Vestir una sudadera ofrece un enfoque versátil y cómodo para la moda, fusionando la comodidad casual con estética moderna. Para lograr un look relajado pero pulido, considera combinar una hoodie clásica con unos jeans ajustados o joggers a medida. Experimenta con capas agregando una chaqueta de mezclilla o cuero para un toque de elegancia urbana. Para una vibra deportiva, combina tu sudadera con sneakers elegantes o calzado de caña alta. Opta por sudaderas en tonos neutros o monocromáticos para una apariencia atemporal o explora colores llamativos y estampados gráficos para hacer una declaración. No temas jugar con las proporciones: las sudaderas extragrandes pueden combinarse con leggings o pantalones cortos para obtener un conjunto casual y con estilo. Añade accesorios con joyería minimalista o una gorra para darle un toque personal. Ya sea para vestir de forma elegante o informal, la sudadera demuestra ser una prenda esencial y versátil, adaptándose sin esfuerzo a diversos estilos y ocasiones.

1. Sudadera y falda lápiz

Una opción perfecta hasta para la oficina. Coordina tu sudadera favorita con una falda lápiz y botines cerrados o botas largas.

getty

2. Conjunto a juego

Nunca fallará tener un conjunto de hoodie y pants a juego con un abrigo grande; el balance ideal de lo elegante y casual.

Sonia Lyson vista luciendo gafas de sol negras de Gucci, gorro de lana negro de COS, abrigo largo de lana negro oversize de COS con detalles de flecos, conjunto de jogger y suéter con estampado batik blanco/negro de Zara, bolso mini acolchado de nylon verde claro/lima de COS y mocasines de cuero brillante negro de Prada. getty

3. Sudadera y abrigo oversize con shorts

Hailey Bieber nos ha dado varias de las mejores inspiraciones de ropa relajada pero sumamente cool. Súmate a esta tendencia de shorts con una sudadera y abrogo oversize para mantenerte abrigada, con calzado semiabierto y calcetines.

Hailey Bieber se ve el 14 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California. getty

4. Relajado con jeans anchos

De apariencia relajada y en formato sencillo, puedes llevar jeans anchos con una sudadera amplia y chaqueta grande para hacer el balance perfecto entre proporciones.

Anna Winter vista luciendo aretes plateados, gafas de sol ovaladas sin montura de Balenciaga, una chaqueta Letter marrón oscuro de Gant, un suéter gris con bordado de letras de Gant, debajo de una camisa blanca, jeans azul medio con pierna recta de weekday, un bolso de cuero negro brillante de By Far y Converse negras con plataforma a rayas. getty

5. ‘Smart Sporty’

Un formato más allegado al estilo sporty es este con pantalón de vestir ligeramente holgado para darle a la silueta un aspecto relajado pero lo suficientemente formal.