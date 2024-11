Habrá artesanas mexicanas; lo que Wes Gordon traerá a la colección Resort 2025 de Carolina Herrera en México

El director creativo de Carolina Herrera presenta en noviembre su colección Resort 2025 en la Ciudad de México. Platicamos con él sobre esta esperada presentación —en colaboración con artesanas mexicanas—, sus inspiraciones, sus mayores retos y el legado que quiere dejar en la marca. Con una sonrisa deslumbrante y una hermosa facilidad de palabra —cálida, genuina y contundente—, confirmamos que Wes Gordon lleva por todo lo alto los pilares que la Sra. Herrera cimentó por tantos años.

Carolina Herrera Resort 2025 en la Ciudad de México

Desde el atelier de Carolina Herrera en Nueva York, Wes Gordon se conecta puntual para nuestra entrevista vía videollamada. Estoy ansiosa por conocer los detalles de lo que será la presentación de la colección Resort 2025 de la marca en la Ciudad de México. Será la segunda vez que Carolina Herrera, bajo la visión creativa de Wes Gordon, realice un destination show. “Estamos muy emocionados. Será una gran celebración en donde se presentará la profunda conexión entre la Casa y la Ciudad de México”, afirma Wes. “La Sra. Herrera siempre ha amado México y este mercado es de extrema importancia para nosotros. Tendremos también en noviembre una pop-up store en El Palacio de Hierro, así que será una celebración completa. Y para mí, en lo personal, este país siempre me ha inspirado tremendamente. Soy un diseñador que ama el color, lo vibrante, lo alegre y todo aquello que representa a la marca, por lo que siempre me nutro de mis visitas a México. Si tuviera que definir a este país en una palabra, sería ‘energía’”, confiesa. “Siempre hay algo nuevo que descubrir en la Ciudad de México y me encantan también esos matices intrínsecos en donde se unen diferentes estéticas”, comenta.

Para la presentación Resort 2025 de Carolina Herrera, la marca unió esfuerzos con la Secretaría de Cultura y su programa de apoyo a los artesanos textiles, llamado Original. “Seleccioné a cuatro talentosas mujeres para colaborar en conjunto. Con su maestría y sabiduría, llevarán la colección a otro nivel e incorporarán su bello trabajo cultural y el legado mexicano al desfile. Dos de ellas se especializan en bordado, otra hace hermosa joyería pintada a mano, y una última creará piezas de cerámica que serán parte de la ornamentación de algunas de las prendas que se presentarán”, revela. Como dato importante, por primera vez los looks que se presentarán ya estarán producidos y estarán disponibles para que las clientes los puedan comprar. “Queremos contar con el mayor número de talentos locales posibles: modelos, maquillistas, peinadores. Prácticamente, trasladaremos el atelier de Nueva York a la Ciudad de México. Estaremos trabajando ahí en los detalles de cada look y las colaboraciones con las artesanas”.

El desfile se llevará a cabo en la explanada del Museo Anahuacalli —el cual celebrará su 70 aniversario el próximo año— y que seguramente será el recinto perfecto para celebrar el amor de la Casa de Herrera por nuestro país. “Sólo espero que no llueva, ¡por favor! En el pasado desfile de Resort que realizamos en Río de Janeiro, la lluvia nos sorprendió. Y aunque tuvo su encanto –las modelos desfilando descalzas y empapadas– y se vivió una especie de perfecta imperfección, prefiero que no llueva esta vez en México”, dice con una sonrisa. Le comento que fieles a nuestras creencias populares, clavaremos cuchillos en la tierra para implorar que ese día haya cielo despejado y que la lluvia no se presente. Wes se ríe aún más con esta revelación y estoy segura de que clavará su propio cuchillo al llegar a México para evitar el aguacero.

Pero las inclemencias del tiempo y los imprevistos antes de una presentación son parte de la vida de un diseñador. Así como otros tipos de retos a los que se tiene que enfrentar día a día, sobre todo al mando de una firma tan importante como Carolina Herrera. Wes Gordon asumió el cargo de director creativo en 2018 y desde ese momento, su labor ha sido toda una encomienda. Pero también ha estado llena de grandes momentos clave. Le pregunto cuáles han sido esos instantes que lo han marcado desde su nombramiento como director creativo de esta Casa y vuelve a sonreír cálidamente, como si al recordarlos, los volviera a vivir. “No hay nada más especial para mí que cuando tengo la oportunidad de conocer a las mujeres que aman a la marca. Conversar con nuestras clientas, verlas probarse la ropa, interactuar y conectar con ellas. Cuando veo a una persona en la calle usando alguno de mis diseños, es realmente indescriptible lo que siento. Y por supuesto, un momento que siempre se quedará en mi corazón fue cuando la Sra. Herrera dio su adiós en su último desfile y me convertí en el director creativo de esta gran Casa”, confiesa con emoción.

En los últimos seis años, Wes Gordon ha retomado el ADN de Carolina Herrera, imprimiéndole su visión personal, dando como resultado colecciones vibrantes e inspiradoras. Pero, ¿cuál es el legado que quiere dejar Wes Gordon en su paso por esta marca? “Belleza. Desde el día uno, me he enfocado en hermosos colores, estampados llamativos y no pedir disculpas por crear ropa bonita. Hay muchos diseñadores que le temen a crear cosas hermosas. Pero este tipo de diseños son los pilares de la Casa de Herrera. Creo firmemente que el mundo necesita más belleza, más vestidos, sacos y camisas bonitas. No es algo trivial, es algo muy importante. En un mundo oscuro, necesitamos color, alegría, belleza. Así que si deseo ser recordado por algo, que sea que fui un diseñador en busca de lo hermoso”, afirma. Los bocetos de la colección Resort 2025 que nos comparte la marca para ilustrar esta entrevista —al centro de esta página— son prueba de que esta nueva entrega de Wes estará cargada de color y prendas hermosas.

Muchas veces a los diseñadores se les encasilla por crear para cierto tipo de persona, con un estilo, una estética y hasta un tipo de cuerpo definido. No es el caso de Wes. “Mis mayores inspiraciones al diseñar son las mujeres de mi vida: mi madre y mis amigas. En el muro de inspiración en mi oficina, siempre trato de que haya algo para todo tipo de mujer. Es importante que la marca le hable a todas las mujeres, que se sientan cómodas y que se enamoren de mis diseños”, asegura.

Después de años complicados a nivel mundial, los conceptos de la moda y el estilo han cambiado. ¿Qué significan para Wes Gordon? “Ya sea moda, estilo o ropa, somos ocho mil millones de personas habitando este mundo. Así que nunca ha sido más difícil tratar de ser individual. Pero es muy importante serlo. Para tratar de expresar al exterior lo que tienes dentro, la ropa y la moda son un excelente canal. Expresar quién eres a través de la moda es un lenguaje, es una forma de presentarte ante el mundo sin necesidad de palabras y celebrar lo especial que eres dentro de esas ocho mil millones de personas”.

Le comento a Wes que se ha convertido en un sello personal al entrevistar, cerrando siempre con la pregunta: “¿Qué es lo que te hace más feliz?”. Procedo a cuestionarlo y, enseguida, busca su celular y me muestra su fondo de pantalla. Son dos pequeños, un niño y una niña. Sus hijos. “Ellos dos. El niño tiene tres y la nena cumplió un año. Son la adoración de mi esposo y mía. También tenemos un perro que amamos. Ellos son los que más feliz me hacen. Soy esposo, padre de dos pequeños, y es lo mejor del mundo para mí. Me da perspectiva, me hace comprometerme más con la misión de hacer de este mundo un lugar más feliz y bello. Y también me hace ser un mejor diseñador. No se trata solamente de pensar en hacer ropa. Se trata de impregnar toda tu vida en tus creaciones. Y esa es una idea que la Sra. Herrera y yo compartimos: los libros que lees, lo que te hace reír, lo que comes, jugar con tus hijos... todo eso se vuelve parte de tus diseños. Y creo que si vives una vida feliz, diseñas ropa feliz”.