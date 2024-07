Esta combinación, que puede parecer poco convencional a primera vista, se ha convertido en una opción popular para darle un giro inesperado a la moda otoñal —ejemplo de ello han sido la Cruise Collection 2019 de Louis Vuitton, o el Emporio Armani RTW Fall 2018, al igual que Isabel Marant en Spring Summer 2021—. Los shorts + botas largas no solo tienen un aura de urban style que merece presumirse, sino que nos da una amplia gama de looks que van de lo sofisticado a lo casual effortless. Y para eso está Emily Ratajkowski para dar la muestra perfecta mientras caminaba por Nueva York con un sencillo conjunto all white y botas marrón.

Botas de cuero y shorts, Emily Ratajkowski adelantó la tendencia otoñal más versátil del street style. getty images

El estilismo de Emily Ratajkoswki más favorecedor para otoño con botas y shorts

Los shorts brindan una excelente oportunidad para crear capas creativas, un elemento crucial durante las estaciones frías. Al combinarlos con medias, leggings o calcetas largas, se puede lograr tanto calidez como estilo —el chiste es hacer de los shorts un elemento básico de cualquier guardarropa de otoño e invierno.

Concebido anteriormente como ‘un error de la moda’, los shorts y las botas son dos opuestos en los que encontramos mucha versatilidad. Al acercarnos a la temporada otoño/invierno 2024, podemos ver que las prendas gruesas, como suéteres oversize o shorts afelpados, van a la alza, así como prendas extra como un chal o una chaqueta corta que te permita cubrirte más si la temperatura baja. O simplemente para mantenerse fresca, como muestra del estilo urbano de Ratajkowski, una t-shirt blanca y micro shorts blancos con botas de motociclista tienes una fórmula perfecta.

Emporio Armani Fall Winter 2018. Milan Fashion Week. getty images

Christian Dior : Runway - Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2018. getty images