Suscríbete
Moda

Angelina Jolie confirma que el tono chocolate será el color estrella del otoño 2025

Angelina Jolie deslumbra en el Festival de Cine de Toronto 2025 con un look en tono chocolate que revive la elegancia minimalista en la alfombra roja

September 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
2025 Toronto International Film Festival - "Couture" Premiere

Angelina Jolie confirma que el tono chocolate será el color estrella del otoño 2025

Getty images

En el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, celebrado en el icónico Princess of Wales Theatre, Angelina Jolie volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes y magnéticas de la alfombra roja. Su elección de vestuario para el estreno de Couture capturó la atención no solo de los asistentes, sino también de la crítica internacional, reafirmando su estatus como referente absoluto de estilo.

La actriz apostó por una gabardina de doble pecho en seda chocolate de invierno, una pieza que fusiona la elegancia clásica con la sofisticación contemporánea. El corte preciso, la estructura arquitectónica y la fluidez del tejido revelaban un diseño pensado para potenciar la presencia de quien lo porta. El detalle más comentado fue la estratégica abertura frontal, que dejaba ver la pierna de Angelina Jolie con un gesto de sensualidad contenida, recordándonos que la fuerza de un look está en los contrastes, con sobriedad en la silueta y audacia en los detalles.

También te interesa...
Filtran dramática escena de Angelina Jolie
Celebridades
Filtran dramática escena de Angelina Jolie
October 29, 2016
 · 
Harper’s Bazaar
Dónde ver y cuándo estrena Maria Callas, con Angelina Jolie
Agenda
Dónde ver y cuándo estrena Maria Callas, con Angelina Jolie
November 26, 2024
 · 
Regina Barberena

Angelina Jolie, siempre elegante

Angelina Jolie mantuvo una paleta monocromática que giraba en torno al profundo tono chocolate de la gabardina. La elección no fue casual ya que este color, menos predecible que el negro y más sofisticado que los tonos cálidos, proyecta seguridad y modernidad en un entorno donde las alfombras rojas suelen llenarse de looks llamativos con brillos y accesorios que destacan antes los lentes y flashazos de la prensa, Angelina Jolie prefirió la sobriedad y profundidad de un tono que parecía ir perdiendo relevancia en el verano, pero que regresa con fuerza para la segunda parte del año, logrando que su presencia resaltara todavía más, irónicamente, gracias a la sobriedad del total look.

El look se complementó con stilettos negros de punta afilada, un calzado que aportó continuidad y elongó la silueta de la actriz, manteniendo la narrativa minimalista. El maquillaje, en tonos neutros, se centró en una piel luminosa y labios ligeramente satinados, mientras que el cabello, suelto y lacio con raya al centro, reforzó la naturalidad sofisticada que caracteriza a Lara Croft, la protagonista de Tomb Rider.

SaveInsta.to_544365556_18521398498039828_6772831906931994744_n (1).jpg

Angelina Jolie en el Festival de cine de Toronto 2025

Getty images

La firma detrás del diseño

La pieza pertenece a la diseñadora Gabriela Hearst, quien se ha consolidado como una de las voces más interesantes de la moda contemporánea. La Houstt trench coat en seda chocolate es parte de su propuesta que une el refinamiento con la funcionalidad, siempre con un enfoque sostenible y de impecable confección. La elección de Angelina Jolie subraya la afinidad entre la actriz y un diseño que privilegia tanto la estética como la conciencia en la moda.

En este sentido, la gabardina no solo se convirtió en un vestido de alfombra roja, sino en un manifiesto de poder femenino. Su estructura militarizada, suavizada por la fluidez de la seda, transmite una dualidad que encarna perfectamente la personalidad pública de Angelina Jolie, fuerza, resiliencia y un estilo impecablemente calculado.

Un momento icónico en Toronto

El Festival Internacional de Cine de Toronto es uno de los escenarios más relevantes para la industria, y cada año concentra miradas globales. En esta edición, Angelina Jolie no solo presentó su trabajo cinematográfico, sino que también reafirmó su lugar en la conversación de moda. Su aparición con la Houstt trench coat quedará registrada como uno de los momentos estilísticos más comentados de esta edición del festival.

Angelina Jolie festival de cine
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Captura de pantalla 2025-09-05 220610 (1).png
Moda
Secretos de estilo: preparándose para el Festival de Cine de Venecia con Alicia Vikander
September 05, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
bulgari-tubogas-manchette-captura-la-esencia-de-frida-kahlo-y-diego-rivera-en-una-edicion-limitada.png
Moda
Dos leyendas, dos relojes: Bvlgari captura la esencia de Frida Kahlo y Diego Rivera en una edición limitada
September 05, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
"Father Mother Sister Brother" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival
Moda
Arte y moda en un sólo vestido, así fue el look más disruptivo de Cate Blanchett en Venecia 2025
September 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_539776074_18525184465048189_190553175058516582_n (1).jpg
Moda
Dario Vitale debuta como diseñador de Versace junto a Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia 2025
August 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pandora-talisman-una-oda-contemporanea-y-elegante-a-los-antiguos-amuletos.png
Moda
Pandora Talisman: una oda contemporánea y elegante a los antiguos amuletos
August 28, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Captura de pantalla 2025-08-24 134645 (1).png
Moda
El inesperado truco de estilo que las expertas han puesto de moda para seguir llevando pareos en otoño 2025
El pareo deja de ser exclusivo de la playa y ahora se llevará sobre los jeans en otoño 2025
August 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Paris - February 5, 2020
Moda
6 tendencias que ya no llevaremos este otoño‑invierno 2025
Renovarse significa desprenderse de lo que ya no vibra y la próxima temporada le diremos adiós a estas seis tendencias que nos dieron lo mejor de sí, pero ya se perfilan como oldie
August 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_475461241_18479768608054355_5393404697557246245_n.jpg
Moda
Zoë Kravitz apuesta por el vestido lencero más deseado de la temporada —y cuesta solo 90 euros
Zoë Kravitz confirma que el vestido lencero es la prenda de transición definitiva: elegante, versátil y disponible por sólo 90 euros
August 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García