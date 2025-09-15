5 claves de estilo y elegancia masculina que vimos en los Emmy 2025

Los premios Emmy 2025 no solo celebraron lo mejor de la televisión, también fueron una pasarela improvisada para la moda masculina contemporánea. Este año, los hombres apostaron por siluetas arriesgadas, texturas inesperadas y guiños sofisticados que confirmaron que el estilo en la alfombra roja ya no entiende de límites, y ha sido una grata sorpresa ver otras propuestas alejadas a los tradicionales trajes negros.

Bordados artísticos en trajes negros

Uno de los momentos más memorables fue el del actor, Tyler Kinney que levantó su Emmy con un traje negro adornado con bordados blancos de inspiración gráfica. Este look demostró cómo un clásico puede transformarse en pieza de conversación al añadir trazos de diseño casi artesanales. Los bordados aportan dimensión y rompen con la monotonía del negro absoluto, tendencia que veremos repetirse en futuras galas.

Bordados artísticos en trajes negros Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Tweed estructurado con aire moderno

Dayo Okeniyi apostó por un blazer cruzado en tweed negro con destellos plateados, acompañado de pantalón sastre y camiseta negra debajo. Esta reinterpretación contemporánea del tweed clásico muestra cómo una textura de herencia puede adquirir modernidad con cortes limpios y un fit relajado. La clave está en el contraste: sobriedad de líneas con riqueza de tejido.

Tweed estructurado con aire moderno Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Trajes en colores inesperados

El traje en tono borgoña con acabado satinado y un detalle de pluma negra sobre la solapa fue, sin duda, uno de los más atrevidos. La elección cromática de Michael Urie escapa del habitual azul marino o gris, mientras que la textura y los detalles ornamentales lo elevan al terreno de lo editorial. Los tonos intensos y las siluetas inesperadas (como el corte más corto del pantalón) se posicionan como la próxima gran apuesta masculina.

Trajes en colores inesperados Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

El brillo discreto en tonos neutros

Shahidah Omar y J. B. Smoove desfilaron juntos con un jumpsuit nude bordado en cristales y un traje blanco de corte clásico con sombrero XL dejó claro que la tendencia del quiet luxury también puede incluir guiños brillantes. El traje blanco, impecablemente entallado, confirma que los neutros nunca pasan de moda y pueden ganar fuerza cuando se combinan con accesorios de personalidad.

El brillo discreto en tonos neutros Michael Buckner/Variety via Getty Images

Dorado y líneas verticales

El traje marrón satinado con delgadas rayas doradas fue un statement de poder durante la alfombra roja de los Emmy 2025. Las líneas verticales estilizan la figura y añaden un aire retro sofisticado. Este tipo de traje confirma que el brillo metálico, bien equilibrado, se integra al armario masculino sin perder elegancia. Además, el fit entallado lo convierte en una opción versátil entre lo clásico y lo vanguardista.