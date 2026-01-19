4 tips de estilo para atravesar el Blue Monday 2026

El Blue Monday no necesita explicación ni dramatización. Llega, se siente y pasa. En lugar de intentar cambiar el ánimo con discursos y explicaciones sociológicas, la moda propone algo más efectivo: microdecisiones estéticas que no prometen felicidad instantánea, pero sí comodidad emocional. Vestirse —y arreglarse— puede ser una herramienta silenciosa para acompañar el día sin exigirle demasiado.

Estos cuatro gestos no buscan transformar tu lunes, sino hacerlo más habitable.

Vístete con esa prenda que ya conoces bien

No se trata de estrenar ni de verte productiva. Elige una prenda que ya sabes cómo te queda, cómo cae sobre tu cuerpo y cómo te hace moverte. Puede ser un abrigo que pesa justo lo necesario, un pantalón que no incomoda o un suéter que siempre cumple. El lujo, en este caso, no está en la novedad, sino en la certeza. En un día emocionalmente inestable, lo familiar sostiene.

Usa un perfume que impacte en tu ánimo

No el más fuerte ni el más nuevo. Elige un perfume que tu cuerpo ya asocié con algo bueno: calma, intimidad, seguridad. El olfato tiene memoria, y aprovecharla es una forma inteligente de autocuidado. No se trata de impresionar a nadie, sino de acompañarte a ti misma durante el día. Aplícalo como un gesto privado, no como declaración pública.

Estos cuatro tips de estilo te ayudarán a atravesar el Blue Monday Pexels

Evita vestirte desde el cansancio

Hay colores que, aunque estén de moda, acentúan el agotamiento emocional. El Blue Monday no es el mejor día para obligarte a llevar tonos que te apagan. No significa vestir de colores brillantes si no te representan, sino elegir gamas que no pesen: marfiles, grises cálidos, café, azul profundo, verde oscuro. Vestirse también es editar el estado de ánimo.

Agrega un detalle innecesario (pero placentero)

Un accesorio que no responde a la lógica del día: una joya llamativa, un labial que no “combina”, un bolso especial aunque no salgas mucho. Este tipo de gestos no son superficiales; son pequeñas decisiones de control en un día que suele sentirse cuesta arriba. El estilo, a veces, funciona mejor como acto íntimo que como espectáculo.

El olfato tiene memoria, utiliza eso en tu favor para atravesar el Blue Monday Pexels

El Blue Monday no se enfrenta con optimismo forzado ni con soluciones rápidas. Se atraviesa con elecciones suaves, personales y conscientes. Vestirte bien ese día no es negarlo: es hacerlo más llevadero sin exigirle al ánimo lo que no tiene que dar.

Porque incluso el lunes más gris puede sostenerse mejor cuando el estilo juega a favor.