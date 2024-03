Una breve historia sobre la mujer que inspiró la imagen del ‘We Can Do It’

De alguna u otra manera, todos hemos visto el cartel de propaganda estadounidense de la Segunda Guerra Mundial donde sale una mujer en un fondo amarillo, flexionando el brazo y levantando la manga de su camisa mientras usa una destacada pañoleta roja con lunares blancos. La historia de la mujer que inspiró el cartel de ‘We Can Do It’ se remonta a varios años atrás en el que se le atribuyeron varios nombres de distintas mujeres trabajadoras, hasta que el de Naomi Parker Fraley salió a la luz.

Un símbolo de trabajo para las mujeres

El afiche original, creado en 1943 por J. Howard Miller para Westinghouse Electric, traía la imagen de una mujer bajo la idenditad de ‘Rosie la Remachadora’, pero este dato quedaba en duda ya que la fotografía en la que se basaron permaneció en el anonimato y nadie tenía los datos concretos. ¿De dónde vendría la idea de Rosie? De una canción compuesta en 1942 por Redd Evans y John Jacob Loeb —All the day long, whether rain or shine, / She’s a part of the assembly line. / She’s making history, / Working for victory, / Rosie the Riveter (Todo el día, ya sea lluvia o sol, Ella es parte de la línea de ensamblaje. Ella está haciendo historia, Trabajando por la victoria, Rosie la Remachadora).

Aunque el cartel no fue ampliamente visto durante la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un símbolo icónico de empoderamiento femenino y resiliencia, utilizado en varios contextos más allá de su propósito original de guerra.

getty images

El nombre de Geraldine Hoff Doyle

El mundo creía tener una identidad para Rosie, cuando la prensadora de metal, Geraldine Hoff Doyle, salió a escena diciendo que ella fue la inspiración visual. De padre electricista y madre compositora (con escoliosis), Geraldine Hoff murió a los 86 años por una artritis severa. Aunque el público despidiera a quien creían que fue la mujer ‘We Can Do It’, llegó al panorama un profesor que buscó otra versión.

El reconocimiento de Naomi Parker Fraley

El profesor James J. Kimble vio un periódico de 1942 cuyo pie de foto decía ‘La guapa Naomi Parker parece que se va a pillar la nariz con el torno de torreta que está operando’ (vía National Geographic España). Así, convencido de ver la imagen de Naomi, se dispuso a contactarla en 2015 para reconocerle su identidad como la verdadera Rosie la Remachadora.

Dice Vanity Fair España, “Naomi, de 20 años, y su hermana Ada, de 18, comenzaron a trabajar en una planta aérea de Alameda, California, donde entre sus tareas estaba, precisamente, remachar”. De esto habló Naomi con la revista People en 2016, exponiendo que “no podía creerlo porque era yo en la foto, pero había otro nombre en el pie de foto: Geraldine. Estaba asombrada. Solo quería mi propia identidad, no quería fama o fortuna, pero sí mi propia identidad”.

Decimos adiós a Naomi Parker Fraley, Rosie la Remachadora. Fallece con 96 años pero seguirá recordándonos cada día que nosotras podemos 💪🏽 pic.twitter.com/2OQ8CQPsLI — Irene Montero (@IreneMontero) January 23, 2018

Naomi Parker falleció a los 96 años en 2018 (la misma edad que la reina Isabel II), y aunque será difícil dar algún día con la verdadera identidad de la mujer en el póster, dio paso a que cada una de nosotras podemos ser una Rosie.