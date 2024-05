Tiene 6 capítulos y está basada en hechos reales, la serie de época mejor que Bridgerton en Netflix

El mundo de las series no se detiene, y aunque las series de época son cada vez lo más buscado, encontramos una que merece descubrirse. Si te metiste al furor por el estreno de la tercera temporada de Bridgerton, puedes entonces terminar la primera parte y esperar al estreno de la segunda parte (el 13 de junio) mientras enciendes Netflix y ves The English Game (Un juego de caballeros). Lo sabemos, el nombre quizá no tiene la promesa de regencia-feminista que nos trae la serie inspirada en los libros de Julia Quinn, pero es el trasfondo de The English Game y los vestuarios lo que hace que valga la pena toda esa tarde frente al televisor (o computadora... porque tiempos modernos).

La miniserie de época que querrás terminar en un fin de semana

Primero lo importante: la sinopsis. The English Game (2020) es una miniserie de drama deportivo histórico que se adentra en los orígenes del fútbol moderno en Inglaterra. Ambientada a finales del siglo XIX, la serie explora cómo el deporte se transformó de una actividad amateur dominada por equipos de clase alta a un juego más profesionalizado que comenzó a cerrar la brecha entre las clases sociales. La historia se desarrolla a través de las experiencias de futbolistas de diferentes orígenes, destacando las luchas y los triunfos a medida que el hermoso juego comenzaba a tomar forma.

netflix

netflix

Vaya, que no podríamos esperar menos de la serie escrita y producida ejecutivamente por Julian Fellowes, creador de Downton Abbey, y fue dirigida por Birgitte Stærmose (The Spanish Princess, Darling) y Tim Fywell (Happy Valley, Grantchester ). Una de las reseñas describe que “el diseño de vestuario y de producción es inmersivo, todo está bellamente filmado, y el conjunto se sitúa junto a The Crown al demostrar que Netflix puede hacer este tipo de producciones tan bien como la BBC”.

El vestuario estuvo a cargo de Elizabeth Dench y Michelle Arnold, quienes se llevan reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional por su cuidadosamente seleccionada lista de clientes de escritores, directores y jefes de departamento galardonados (directores de fotografía, diseñadores de producción, diseñadores de vestuario, editores y diseñadores de maquillaje). Y quién sabe, quizá la puedes ver para conectar con el sentimiento Fifas pero del siglo XIX.