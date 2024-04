Como editora de moda, no puedo creer que no vi esta serie antes —te cuento cuál es

Fashionista que se respeta, ha abierto su computadora (laptop u ordenador de preferencia) para reproducir estos documentales que todo amante de zapatos y tacones debe ver, así como las películas con los mejores vestuarios de Chanel en el cine. Lo que no puedo perdonar(me) es no haber visto antes una serie que tiene uno de los mejores vestuarios de época logrados —por el que incluso ganaron premios: La maravillosa Sra. Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel), la serie creada por Amy Sherman-Palladino (mente detrás de Gilmore Girls) con la que episodio tras episodio producen magia con un guardarropa inigualable. Si no tienes planes para fin de semana, recomiendo ponerte la ropa más cómoda y dedicarte a avanzar varias temporadas —luego me agradeces.

¿Cuántas temporadas hay de The Marvelous Mrs. Maisel?

Okey tienes tiempo para terminarla, ya que hay cinco temporadas de The Marvelous Mrs. Maisel en Prime Video. La serie sigue a Miriam ‘Midge’ Maisel (Rachel Brosnahan), una good girl en la ciudad de Nueva York a finales de los años 50, después de que su vida aparentemente perfecta da un giro inesperado y Midge descubre un talento oculto para la comedia en vivo. Junto con ella vamos navegando por el mundo dominado por hombres, desafiando las expectativas sociales y abrazando su nueva pasión —“y usando tacones”, como afirmaría Midge en uno de los capítulos cuando desafiaron su capacidad.

twitter amazon prime video

twitter amazon prime video

El maravilloso vestuario de The Marvelous Mrs. Maisel

La diseñadora de vestuario, Donna Zakowska, cura meticulosamente el guardarropa de Midge no solo para reflejar las tendencias de la época, sino también para retratar su estado emocional y su viaje dentro del mundo de la comedia, de la compleja vida familiar y de su rol como mujer.

Los colores y patrones audaces son una firma del look de Midge. No teme abrazar un arcoíris de tonalidades, desde el amarillo sol hasta el verde esmeralda y el azul zafiro —no por nada ganaron un Emmy a mejor vestuario de época en 2019. Zakowska incluso escribió un libro titulado ‘Madly Marvelous: Los Vestuarios de The Marvelous Mrs. Maisel’, detallando su fascinante proceso creativo

“Estos trajes cambian la forma en que me muevo, respiro, camino y hablo, la forma en que sostengo mi cabeza”, dijo Rachel a NPR, quien además ganó un Emmy por su actuación. “La ropa es su armadura. La ropa es cómo presenta su vida interior al mundo exterior. Donna entiende eso de manera tan íntima”, afirmó.

twitter amazon prime video

twitter amazon prime video

twitter amazon prime video

Lo que te estoy contando es un aspecto muy —MUY— general, y sólo lo creerías una vez viendo la serie por tu cuenta. Pero toma a consideración que a Donna le dijeron que, al terminar la serie, había vestido a 38 mil personas. Si eso no es una locura digna de reconocer... “lo importante era mantener el personaje”, diría la diseñadora de vestuario a Elle, “Midge no iba a evolucionar hacia algún estilo loco que no tuviera sentido”. Eso sí, terminando The Marvelous Mrs Maisel querrás renovar tu vestuario a la época de antes —donde las cosas quizá eran mejores, ¿será?