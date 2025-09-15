¿Qué prenda imprescindible del otoño 2025 eres según tu signo zodiacal?

El otoño 2025 llega cargado de tendencias que van desde el regreso de los clásicos abrigos de lana hasta guiños inesperados de cuero, terciopelo y colores intensos. Pero no todas las prendas hablan el mismo idioma, algunas parecen hechas a la medida de tu personalidad. ¿La pregunta clave? ¿Qué pieza de la temporada eres según tu signo zodiacal? Hoy en Harper’s Bazaar en español te damos la respuesta con un toque cósmico y mucho estilo.

Aries: la chaqueta de cuero renovada

Las Aries son fuego, acción y un paso adelante. Nada las representa mejor que la chaqueta de cuero, pero en su versión 2025: cortes más arquitectónicos, cierres metálicos y hombros estructurados. Una pieza que refleja el espíritu audaz y líder del signo.

Aries: la chaqueta de cuero renovada Pinterest

Tauro: el suéter de punto grueso

Prácticas, terrenales y amantes de lo sensorial, las Tauro encuentran en un suéter oversized de lana su match perfecto. Su calidez y textura reflejan la conexión de este signo con lo cómodo y lo duradero, sin perder elegancia.

Tauro: suéter de punto grueso Pinterest

Géminis: el trench coat en colores inesperados

Siempre versátiles y curiosos, las Géminis necesitan una prenda que se transforme tanto como ellas. El trench clásico, reinterpretado en tonos como azul eléctrico o mostaza, es la respuesta. Multifacético, ligero y listo para cualquier escenario.

Géminis: el trench coat en colores inesperados Pinterest

Cáncer: el vestido lencero con capas

Las Cáncer viven entre la nostalgia y lo romántico, y pocas prendas capturan mejor esa sensibilidad que un slip dress acompañado de capas de gasa o cárdigan suave. Perfecto para resaltar su lado íntimo y sofisticado.

Cáncer: el vestido lencero con capas Pinterest

Leo: el abrigo statement

El signo que nació para brillar merece el abrigo protagonista de la temporada. De corte largo, en colores intensos como el burdeos o el dorado, y con un aire teatral que acompaña su energía magnética. Una pieza que no pasa desapercibida.

Leo: el abrigo statement Pinterest

Virgo: la camisa blanca impecable

Para Virgo, la perfección está en los detalles. Una camisa blanca, de confección precisa y telas premium, es el uniforme que refleja su estilo ordenado y su amor por la sobriedad elegante. Una prenda eterna que esta temporada se combina con pantalones sastre amplios.

Virgo: la camisa blanca impecable Pinterest

Libra: la falda midi plisada

Amantes de la armonía, las Libra encuentran en la falda midi plisada un equilibrio entre movimiento y estructura. En tonos suaves como champagne o gris perla, esta prenda encarna la estética refinada que tanto valoran.

Libra: la falda midi plisada Pinterest

Escorpio: el vestido de terciopelo

Misteriosos y magnéticos, las Escorpio encuentran su espejo en un vestido de terciopelo oscuro. Sensual, poderoso y con un halo de dramatismo, refleja la intensidad con la que este signo pisa cada temporada.

Escorpio: el vestido de terciopelo Pinterest

Sagitario: las botas altas

Sagitario es libertad, viaje y aventura. Ninguna prenda los define mejor que unas botas altas, capaces de acompañarlos en cualquier terreno. Este otoño, las versiones ecuestres o con suela chunky serán su must cósmico.

Sagitario: las botas altas Pinterest

Capricornio: el blazer estructurado

Pragmáticas y ambiciosas, los Capricornio se identifican con el blazer de corte arquitectónico, ideal para conquistar tanto la oficina como una cena elegante. Una prenda que simboliza su disciplina y elegancia atemporal.

Capricornio: el blazer estructurado Pinterest

Acuario: la bomber futurista

Innovadoras y disruptivas, las Acuario necesitan algo que refleje su espíritu adelantado a la época. Una bomber reinterpretada con materiales técnicos y acabados metalizados será su sello para destacar en la temporada.

Acuario: la bomber futurista Pinterest

Piscis: el abrigo acolchado ligero

Soñadoras y sensibles, las Piscis se envuelven en un abrigo acolchado que parece un abrazo. Suavidad, fluidez y un aire etéreo hacen de esta prenda su aliada perfecta para el otoño, además de mantenerlos protegidos del frío.