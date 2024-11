La casa en evolución y el compromiso de Soho House CDMX con las mujeres

Fundada en 1995 por Nick Jones, Soho House es mucho más que un club creativo; es una plataforma global que permite a sus socios (y socias) conectarse, crecer, divertirse y generar un impacto significativo. Exploramos el impacto de Soho House en la comunidad creativa de la Ciudad de México, especialmente entre las mujeres, así como sobre las estrategias de membresía y construcción de comunidad. Para ello, platicamos con Alicia Gutiérrez (directora de membership de LATAM) para darnos más contexto de lo que la casa ha logrado y seguirá construyendo, a un año de su apertura.

¿Qué oportunidades únicas ves que Soho House brinda a las mujeres en las industrias creativas, especialmente en la Ciudad de México?

Dentro de las comunidades creativas, creo que la representación de las mujeres es muy importante y a menudo se olvida fácilmente. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el crecimiento de la creatividad en México está muy basado en los esfuerzos de las mujeres. Por eso, para nosotros fue algo muy natural y orgánico decir que, al abrir una casa, debíamos celebrar a las mujeres. De hecho, comenzamos con un equipo completamente formado por mujeres y seguimos manteniendo esa esencia.

¿Puedes compartir algunos ejemplos de proyectos o iniciativas dentro de Soho House que hayan apoyado o elevado especialmente a las mujeres creativas?

Estamos muy comprometidos en siempre tener conversaciones sobre cómo representar más a las mujeres, cómo elevarlas y cómo ser un espacio y una plataforma donde se sientan visibles. En cuanto a programación cultural, creo que cuando miras el calendario cada mes, estamos colaborando, haciendo y ofreciendo un programa de eventos que siempre representa a las mujeres en nuestra programación. También tenemos alianzas culturales con diferentes mujeres que nos apoyan en todo lo que hacemos para asegurarnos de que tengan voz y representación. Dentro de nuestro comité tenemos mujeres increíblemente poderosas, honestamente.

Creo que el equipo de membresía ha hecho un trabajo excelente al fomentar la comunidad, organizando conversaciones e invitando a mujeres que no son socias a la casa y a eventos, para mostrarles lo que es Soho House y cómo pueden volverse visibles dentro de la membresía. Actualmente estamos trabajando en un evento muy importante para finales de año, que será una cena, una celebración y una conversación. Lo que buscará este evento es dar visibilidad a la programación del próximo año, con un evento mensual dedicado a diferentes industrias creativas: arquitectura, diseño, cine, moda, emprendedoras y más. Cada mes, tendremos un evento enfocado en una de estas industrias, celebrando no solo a las mujeres establecidas, sino también a las emergentes. Esta programación comenzará en enero, pero la celebración y la charla inicial será en diciembre. En cuanto a la creación de la programación, no nos basamos en efemérides como el Día de la Mujer en marzo, sino que vemos cada mes como una oportunidad para arrancar el año. Siempre revisamos el calendario cultural de México, desde enero hasta diciembre, y dentro de él identificamos momentos clave, como la semana de arte, para asegurarnos de que nuestra programación esté alineada con lo que está sucediendo culturalmente.

Alicia Gutiérrez (directora de membership de LATAM) cortesía

En tu opinión, ¿qué hace que Soho House se distinga como un lugar para que las mujeres creativas prosperen profesionalmente?

Creo que siempre hemos sido una plataforma para conectar creativos, y aunque llevamos 27 años siendo reconocidos por ello, siendo mexicanas y latinas, siempre ha sido algo muy natural para nosotras el querer conectar, algo muy característico de nuestra cultura. Lo que hacemos es crear experiencias y, de manera orgánica, curamos una lista de socios, pero también invitamos a personas que creemos que podrían ser un aporte, y la persona que está colaborando con nosotros en el evento también tiene la oportunidad de invitar a otras personas y mujeres que considere que podrían beneficiarse de asistir. Así, se forma un grupo de personas muy interesantes que pueden conocerse o, si ya se conocen, reunirse en el mismo espacio. Además, no está de más contar con un lugar tan bonito, con bebidas y comida de calidad.

Pero, al final del día, lo que buscamos es que, si asistes a un evento y sientes una conexión, aprendes algo o ves valor en lo que estamos haciendo, entonces esa es la verdadera razón de estar aquí. Queremos generar ese sentido de comunidad, y no importa si estás en México, en São Paulo o en Londres, donde comenzamos hace 27 años. Es muy bonito tenerlo aquí en México, en un lugar que apoya esta programación todos los días.

¿Cuáles son tus aspiraciones para Soho House Ciudad de México en los próximos años?

Continuar construyendo la comunidad que hemos establecido es fundamental para nosotras, porque, como te mencioné, es un proyecto en constante evolución. Siempre estamos cambiando y adaptándonos, por lo que para nosotros es muy importante enfocarnos en cómo mejorar la experiencia para nuestros socios día a día. La pregunta es: ¿qué quieres hacer hoy? ¿Quieres cenar? ¿Celebrar un momento especial de tu carrera? ¿Conectar con otros socios en un evento? ¿Tomarte un trago? ¿O tal vez hospedarte con nosotros? Queremos ser un lugar que forme parte de tu vida, y eso requiere tiempo y mucho esfuerzo.

Actualmente, estamos muy enfocados en mejorar toda la experiencia, aprendiendo de todo lo que hemos vivido en el primer año. Apenas en septiembre cumplimos nuestro primer año y seguimos trabajando en mejorar esas experiencias. Para mí, el enfoque está en esto, en cómo seguir brindando un excelente servicio a nuestras socias. Esto incluye mejorar nuestros menús, ofrecer opciones nuevas y diferentes para nuestros socios, y evolucionar constantemente en la gastronomía que ofrecemos. Al final, queremos ser un lugar donde la gente se sienta representada, un lugar donde encuentren algo que les haga sentirse parte de la comunidad.

Alicia Gutiérrez (directora de membership de LATAM) cortesía