Halle Berry y Adrien Brody protagonizan el beso de la venganza 22 años después

Halle Berry y Adrien Brody protagonizaron un emotivo reencuentro, después de 22 años de aquel icónico episodio cuando la actriz le entregó su primer Óscar a Mejor Actor a Brody por su protagónico en El Pianista, colocándolo como el actor más joven en recibir dicho galardón en aquel momento.

Aunque posteriormente ambos aclararon que ese apasionado beso no fue planeado —ocurrido en 2003— en el escenario del Dolby Theater. En 2017 en entrevista con Andy Cohen en su programa Watch What Happens Live, Halle Berry declaró que el beso con Adrien Brody no fue planeado y confirmó que la tomó por sorpresa.

Eso no fue planeado. No sabía nada al respecto. Yo estaba como, '¿Qué carajo está pasando ahora mismo?’ Eso es lo que tenía en la mente. Y como estuve ahí el año anterior y conocía la sensación de estar fuera de tu cuerpo al recibir el premio, simplemente seguí adelante, pero pensé: '¿Qué diablos está pasando ahora?’ Halle Berry

El apasionado beso de la venganza entre Halle Berry y Adrien Brody en la edición 97 del Óscar

Esta noche durante la alfombra roja de la edición número 97 de los Óscar, Halle Berry corrió hacia donde se encontraba Adrien Brody, frente a la prensa y junto a su esposa, Georgina Chapman, y protagonizaron el beso de la venganza 22 años después de aquel histórico momento en el que la adrenalina se apoderó de él.

Con un sofisticado vestido de espejos con escote palabra de honor y una silueta perfecta que desemboca en una espectacular cola, diseñado por Cristian Siriano, Halle Berry corrió hacia los brazos del actor y le plantó el beso de la venganza.

Aunque todos alrededor de los protagonistas tomaron el beso con humor, incluida la esposa de Adrien Brody, al instante Halle Berry se disculpó con ella.

Las joyas de Halle Berry corrieron a cargo de Pomellato, se trata de un collar en oro blanco de 18 quilates con diamantes, así como una pulsera y anillos de oro blanco y rosa del mismo quilataje a juego con los pequeños pendientes de la colección Catene e Iconica.

Sin duda, este ha sido uno de los episodios memorables de este año. Los Óscar 2025 no quedaron a deber.