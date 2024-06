Eros y Psique, el mito que inspiró la tercera temporada de Bridgerton (y qué tienen que ver Colin y Penélope)

Querido lector... Bridgerton no solo nos ha traído varios de los enredos amorosos más candentes en los últimos años, sino que hay una parte de mitología griega en formato de easter egg que vale la pena rescatar. Por si no lo sabes aún, la segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton ha estrenado este 13 de junio, y nos topamos de nuevo con el romance entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington. Pero son precisamente estos dos personajes quienes tendrían una fuerte relación con el mito de Eros y Psique —e internet no puede dejar de lado estas teorías que, honestamente, nos tienen al borde del sillón. ¡Te contamos más a detalle!

La historia de Eres y Psique en la mitología griega

Para refrescar la memoria, el cuento de Eros y Psique es una historia de la mitología griega que explora temas de amor, confianza y superación de obstáculos. Psique era una mujer con dos hermanas (primera coincidencia, como las tres jóvenes Featherington), famosa por su belleza. Según el mito, Afrodita, la diosa del amor y la belleza, estaba celosa de Psique y manda a su hijo, Eros (Cupido en la mitología romana), a que le dé a Psique una poción que frustrará sus posibles romances.

Sin embargo, al ver a Psique, Eros queda tan cautivado por su belleza que, inadvertidamente, se pincha con su propia flecha y se enamora de ella.

Cuando Psique se da cuenta de que no tiene suerte alguna con sus pretendientes, va con un oráculo que le dice que está destinada a pasar sus días con un monstruo —al que sólo podría ver de noche. Pues resulta que el monstruo termina siendo Eros, pero esto no lo sabe porque todo el tiempo estaban bajo oscuridad. Él, decepcionado de que Psique dudara de él, se va volando.

Finalmente, tras realizar una serie de tareas para Afrodita, Psique se reúne con Eros y tienen un matrimonio inmortal, yay! Algunos puntos en específico tienen coincidencia con la relación de Colin y Penélope, sobretodo por lo que viene hacia el final de la tercera temporada.

netflix

La relación entre Colin y Penélope con Eros y Psique

Al igual que Eros, Colin pretendía influenciar la vida romántica de Penelope al ayudarle a conseguir esposo —siendo él quien termina enamorada de ella en el transcurso. ¿Lord Debling sería el monstruo? Quizá, pero es quien Eros/Colin evitó que tomara Psyque/Penélope en su lugar. Una figura similar a Afrodita podría ser la reina Charlotte, que está celosa de Lady Whistledown.

La decepción de Colin, como pasó con Eros, puede ser que Penélope guarda el secreto de ser su identidad como Whistledown. Al igual que Psique, Penélope tendrá que hacer varias labores para recuperar a su amado. ¿Crees que hay una gran relación entre historias?