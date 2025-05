¿Dakota Johnson planea abrir una cuenta en OnlyFans? Esto es lo que sabemos...

La relación entre Pedro Pascal y Dakota Johnson parece ir escalando más allá de lo profesional, la química entre ambas celebridades demuestra que la confianza y la camaradería es un elemento clave de su amistad.

Recientemente, Dakota Johnson compartió con sus fans una recomendación de su amigo Pedro Pascal para incrementar sus ganancias a través de la polémica plataforma, Only Fans. Fue durante una entrevista con Elle UK que Dakota Johnson aseguró no estar familiarizada con el contenido de dicha app, sin embargo, su amigo le sugirió abrir un canal para ganar dinero con sólo mover los dedos de los pies. Aunque la sugerencia de Pascal fue en tono de broma, la actriz respondió ¿Debería hacerlo?.

Dakota Johnson asegura no conocer a fondo la dinámica de OF, sin embargo, su referencia sobre el sitio es el lugar donde la gente va a ver a otros hacer cosas raras. Aunque se mostró intrigada por el concepto, no expresó intenciones serias de unirse a la plataforma.

La broma generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios criticaron el comentario de Pascal, mientras que otros lo defendieron como una simple muestra de humor entre amigos.

Aunque hasta el momento Dakota Johnson no ha creado una cuenta en OnlyFans, la conversación al respecto fue una anécdota humorística compartida durante la promoción de su próxima película Materialists, que se estrenará el 13 de junio de 2025.

Todo lo que debes saber sobre Materialists, la nueva película de Pedro Pascal, Chris Evans y Dakota Johnson

Se trata de una comedia romántica dirigida y escrita por Celine Song, conocida por su aclamada ópera prima Past Lives. Protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal, la cinta explora las complejidades del amor moderno a través de un triángulo amoroso ambientado en Nueva York.

Lucy (interpretada por Dakota Johnson) es una exitosa casamentera en Nueva York que ha logrado unir a numerosas parejas. Sin embargo, su propia vida amorosa es un caos. La trama se centra en su dilema entre dos hombres:

Harry Castillo (Pedro Pascal) un soltero adinerado y encantador que representa la pareja “perfecta” en términos sociales y económicos y John (Chris Evans), su exnovio, un actor en apuros que trabaja como camarero mientras espera su gran oportunidad.

A medida que Lucy navega entre estos dos mundos, se ve obligada a reevaluar sus creencias sobre el amor, el éxito y lo que realmente desea en una relación.