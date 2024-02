Tenemos regalo de San Valentín: más fotos de Bridgerton 3

Para celebrar la ultra sexy y lujosa tercera temporada de Bridgerton, han salido nuevas imágenes de esta entrega, así como más detalles de lo que viene y qué personajes llegarán, ¡grandes noticias para este 14 de febrero! Recordemos que en tan sólo los primeros 28 días después del lanzamiento de la primera temporada, 82 millones de cuentas en todo el mundo vieron Bridgerton, y es que la serie es una adaptación de los exitosos libros de la novelista estadounidense, Julia Quinn, donde relata la vida cotidiana de la alta sociedad inglesa del siglo XIX. Pero además, ha sido perfectamente adaptada al lenguaje cinematográfico con un toque de drama y romance que cautivó a chicos y grandes con una cuenta de Netflix. La tercera entrega ya tiene fecha de estreno, así que sigue leyendo para saber cuándo se estrena la temporada 3 de Brigerton y a quiénes veremos en ella.

¿Cuándo empieza la 3ra temporada de Bridgerton?

La tercera temporada de Bridgerton estará dividida en dos partes de cuatro episodios cada una: la primera estrenará el 16 de mayo de 2024 y la segunda el 13 de junio de 2024. Como se anunció con anterioridad, la audiencia podrá ser testigo del naciente romance entre Penélope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), mejor conocidos cariñosamente por los fans como #Polin.

¿Dónde ver la temporada 3 de Los Bridgerton?

La temporada 3 de Bridgerton podrá verse en Netflix. Además presentaron a un nuevo y fuerte pretendiente para la Penélope de Coughlan: Lord Debling (Sam Phillips).

¿Cuántos capítulos tiene Bridgerton 3?

Bridgerton 3 tendrá 8 episodios. Llevan por nombre: Out of the Shadows, How Bright the Moon, Forces of Nature, Old Friends, Tick Tock, Romancing Mister Bridgerton, Joining of Hands y Into the Light.

¿De qué tratará la temporada 3 de Bridgerton?

En esta entrega, Penelope ya ha abandonado la esperanza de conquistar a su amor platónico de toda la vida, Colin, después de oírle hablar de ella tan despectivamente. No obstante, está decidida a encontrar marido, preferiblemente uno que le dé la independencia suficiente para seguir su doble vida como Lady Whistledown, y que la aleje de su madre y sus hermanas. Pero sus intentos en el mercado del matrimonio fracasan estrepitosamente por sus inseguridades.

Por otro lado, Colin ha vuelto de sus viajes de verano con una nueva imagen y un alto concepto de sí mismo, aunque pronto se desanima por el desdén de Penelope, la única persona que siempre ha sido un apoyo incondicional. Con la intención de recuperar su amistad, Colin se ofrece para enseñarle a Penelope a tener confianza en sí misma y así encontrar un marido esta temporada. Pero cuando sus “clases” empiezan a tener demasiado éxito, el profesor ya no está seguro de si sus sentimientos por su alumna son más fuertes de lo que pensaba.

Por si su vida no fuera lo bastante complicada, ella siente que ha perdido a Eloise (Claudia Jessie), que ahora tiene una nueva amistad en un sitio insospechado. Además, con tantos compromisos sociales, a Penelope cada vez le cuesta más mantener en secreto a su ‘alter ego’.