Así es el mejor bar de CDMX donde seguro encontraríamos a Carrie Bradshaw y sus amigas

Manhattan podrá ser la ciudad preferida de Carrie Bradshaw, pero sólo porque no ha visitado los mejores bares de la CDMX que ya tiene premios reconocidos a nivel global. Adelante, Carrie, escribe una reseña sobre cómo encontrarías el sentido de la moda, el buen gusto y el misterio en un speakeasy que ganó el mejor bar en la lista de los 50 Best y donde el martini de higo haría que cambiaras tu cosmopolitan de todos los días. Hablamos de Handshake Speakeasy, recientemente coronado como No. 1 como The Best Bar in North America y The Best Bar in Mexico, y si quieres saber más, sigue leyendo nuestra no-columna Sex and the [Mexico] City.

Mejores bares en Norteamérica según 50 Best

La lista de North America’s 50 Best Bars se anunció en la noche del 23 de abril 2024 en una ceremonia de entrega de premios en San Miguel de Allende. Este fue el segundo año en que la ceremonia de entrega de premios se celebró en México y continúa posicionando al país como líder en la escena de la coctelería mundial. Estos son los mejores bares de la lista que encuentras en Ciudad de México.

#1. Handshake Speakeasy

El bar secreto es difícil de encontrar, pero los que descubren esta estancia en la Ciudad de México son recompensados con una experiencia de coctelería inolvidable y sofisticada. Mientras que el diseño y el ambiente, con una larga barra de mármol y arcadas de cobre, recuerdan el glamour y el encanto de la época de la prohibición, la carta de cócteles aporta visión de futuro. El director del bar, Eric van Beek, utiliza la mixología molecular para crear cócteles inesperados que pueden parecer tradicionales pero que revelan sabores complejos superpuestos en el paladar. En la carta, los clientes pueden encontrar cócteles con jugos clarificados, bebidas espirituosas infusionadas con grasa, almíbares caseros inusuales y licores de infusión. También cuentan con cócteles en barriles y un laboratorio oculto dentro del bar donde el equipo prepara sus próximas revelaciones líquidas.

¿Dónde? C. Amberes 65, Juárez

#5. Rayo

Rayo Cocktail Bar toma como inspiración la leyenda de la diosa Mayahuel —que recibió un rayo y así se creó el aguamiel— y relata historias a través de cocteles elaborados con destilados Premium, tanto mexicanos como internacionales. Ubicado en una casona histórica en la Roma Norte, aquí combinan cocteles dinámicos y espirituosos con una cocina mexicana contemporánea excepcional al fusionar sabores tradicionales con técnicas inventivas.

¿Dónde? Salamanca 85, Roma.

#9. Licorería Limantour

Desde 2014 este legendario establecimiento de la Roma Norte, liderado por Benjamin Padrón y José Luis León, ha sido un pilar en la lista de los 50 Mejores y pionero de la cultura de intercambio de conocimientos entre bartenders a nivel mundial (los famosos guests). Detrás de la barra, la oferta de bebidas continúa innovando mientras deja espacio para servir ahora clásicos como el Fluffy Paloma y la Margarita Al Pastor.

¿Dónde? Av. Álvaro Obregón 106, Roma

#10. Tlecan

“Tlecan significa lugar del fuego en náhuatl”, explica Time Out México. Pero aquí es una mezcalería con productos artesanales y la arquitectura del lugar te transmite a ingresar a una tumba prehispánica.

¿Dónde? Av. Álvaro Obregón 228-Local 2, Roma