A lo largo de su carrera, Ximena Romo ha destacado por transformarse sin perder su esencia. Pero en LOS ARTISTAS: PRIMEROS TRAZOS, la nueva serie de premium ViX, la actriz interpreta por primera vez a una maestra del disfraz.

Fotografías: Rodrigo Palma

Fashion Styling: Alonso Murillo

Ximena Romo cambia de piel en la nueva serie de Vix

Algo sucede cuando Ximena Romo decide transformarse. Ya sea en sus diferentes papeles en cine y televisión o posando en un estudio fotográfico, la actriz logra cambiar de piel en un abrir y cerrar de ojos. Para los espectadores, es una habilidad impresionante, pero para ella es algo natural. “Me ayuda mucho haber iniciado como bailarina, porque a partir de esa corporalidad puedo explorar el ritmo, el peso, el tempo de las cosas. Para mí lo físico es mi herramienta más fuerte para cambiar”, explica.

Esta facilidad para el cambio físico y emocional la convirtió en la actriz ideal para encarnar a Cata, la protagonista de LOS ARTISTAS: PRIMEROS TRAZOS, la serie premium de ViX que se estrenará durante el mes de julio. Y es que este proyecto, escrito por la aclamada novelista María Dueñas (autora de El Tiempo Entre Costuras) combina misterio, acción, estafas multimillonarias, impactantes locaciones en España y Estados Unidos y, por supuesto, un toque de química explosiva entre el personaje de Ximena y Yago, interpretado por Maxi Iglesias.

Y es que, para Cata, esta habilidad es necesaria para sobrevivir en un mundo en el que las sorpresas son el pan de cada día: tanto ella como Yago deben convertirse en maestros del disfraz, pero también en expertos en arte para lograr sus objetivos. Y en el proceso, Ximena ha podido plasmar más sobre sí misma y su capacidad para ser camaleónica, pero sin perder su esencia.

¿Qué es lo que te inspira más cuando actúas?

Lo desconocido. Me gusta la sorpresa, el riesgo y encontrar cosas que no pensaba encontrar. Me gusta mucho ese juego porque al final estamos explorando la psique humana y algo muy interesante de la ficción es que siempre estás doblando la realidad, encontrando los recovecos a lo que creemos que conocemos.

Fotografías: Rodrigo Palma Fashion Styling: Alonso Murillo

Fotografías: Rodrigo Palma Fashion Styling: Alonso Murillo

¿Cuál ha sido tu personaje favorito hasta el momento?

Tengo muchos y han sido muy especiales. María Félix fue conectar con mi fuerza, con mi voz y eso fue increíble. Rita Romero de Esto no es Berlín fue una exploración artística y permitió que me vieran desde otro lugar; Max de La Diosa del Asfalto fue un riesgo muy grande que tomé y al final para eso me dedico a la actuación. Y tengo personajes entrañables como Dani de Dime Cuando Tú, que tiene mucho de mí y es un trabajo muy honesto. Y sin duda alguna, lo que me encanta de Cata de LOS ARTISTAS: PRIMEROS TRAZOS es que me permitió interpretar a alguien que estaba explorando otros personajes.

Los mecanismos del cambio

En LOS ARTISTAS: PRIMEROS TRAZOS, Ximena pudo disfrutar de una libertad para encarnar nuevas identidades como nunca antes: desde maquillajes y peinados distintos hasta lograr un acento castellano con la ayuda de un coach. Y en esta serie de exploraciones, la moda formó un papel primordial, el cual se está extendiendo hacia su vida cotidiana. “Me gusta la elegancia y trato de hacer siempre un guiño o tributo al proyecto que estoy promocionando en las alfombras y ser fiel a mi estilo, que es más simple y minimalista, mezclando lo femenino con lo masculino y estoy en la etapa de prueba y error”, puntualiza.

Para ella, esta intuición y exploración no solo se limita al vestuario, sino a sus herramientas técnicas y emocionales para poder descifrar el misterio que representa la interpretación. “En México hay un hincapié en lo emocional: nos gusta mucho ver a un actor subirse al escenario y desgarrarse, y eso también dice mucho de nuestra cultura. En Londres, donde pude estudiar una maestría, es lo contrario: lo emocional viene después. A ellos les importa mucho que tú como actor le facilites al público leer la escena. Ahí empecé a entender que no solo interpretas emociones, sino que cuentas una historia y vas guiando al público sobre las decisiones de tu personaje. Eso me ayudó mucho a ver las escenas de otra manera”, expresa.

Esta capacidad para entender y transmitir las diferentes narrativas a través de sus emociones ha logrado elevar la trayectoria de Ximena a grandes alturas: tan solo en 2019, fue nominada al Ariel por Mejor Coactuación Femenina por su papel en Esto no es Berlín. Y recientemente, debutó como miembro del jurado en el Festival de Cine de Guadalajara, una experiencia en la que pudo sentirse parte de un colectivo que explora diferentes perspectivas dentro y fuera del mundo del arte.

Fotografías: Rodrigo Palma Fashion Styling: Alonso Murillo

Lo que viene

Para Ximena, abrazar el cambio y estar abierta a las diferentes posibilidades de la vida es parte de su filosofía personal, así como lo es pasar un tiempo reconectando consigo misma. Por esa razón, se tomó una pausa para explorar diferentes facetas de su identidad en estos últimos meses y conectando con personajes de su pasado como Elena en Señorita 89, cuya segunda temporada se estrenará en próximos meses. “LOS ARTISTAS: PRIMEROS TRAZOS fue un proyecto que me exigió bastante, entonces me di un tiempo de descansar y ahora estoy un poco más tranquila en las cosas que vienen”, agrega.

Sin embargo, esta pausa le ha permitido volver a sí misma, y es gracias a esto que Ximena, como Cata, está lista para cambiar de piel otra vez.

LOS ARTISTAS: PRIMEROS TRAZOS, serie premium exclusiva de ViX, disponible a partir del 7 de julio de 2023.