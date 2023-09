Todos los looks que Aislinn Derbez llevó a la Semana de la Moda luciendo espectacular

Aislinn Derbez no desaprovechó la oportunidad dorada de las Semanas de la Moda y acudió a Milán con una serie de looks espectaculares para derrochar glamour y comprobar que México está presente en diferentes rincones del mundo. Estos fueron los mejores looks de Aislinn Derbez en Milan Fashion Week, apegados a las tendencias del momento y con un toque extra de glamour.

Looks de Aislinn Derbez en la Semana de la Moda de Milán

El retorno a la lujo sobrio y a las prendas cálidas fueron los hilos conductores de la moda italiana como tendencias de la temporada 2024. Colores, cortes, conceptos: esta es una revisión de las tendencias de la fashion week milanesa. Vimos a Roberto Cavalli aplicar con entusiasmo con vestidos transparentes ricos en volantes, adornados con plumas, motivos vegetales o bolitas; fue precisamente este diseñador el primero que Aislinn eligió para llegar a la capital de la moda. “Primera noche en el Milan Fashion Week y Roberto Cavalli es de mis favoritos desde siempre, así que estuve fascinada y su colección ss24, está brutal”, escribió la actriz.

La noche siguiente, asistió a una exhibición usando un vestido transparente de la firma mexicana Alersundi, de manga larga y tela con negra con brillo. Aislinn se une a Irina Shayk, Kendall Jenner y más celebridades que trajeron las transparencias para otoño 2023, una apuesta revolucionaria.

Otro conjunto consentido fue uno de la diseñadora Elisabetta Franchi, de pantalones cargo color negro y una camisa en corte saco blanca con botones y pedrería discreta. Sin embargo el look que se ha llevado los aplausos es el traje de saco y pantalón gris con pedrería de Ermanno Scervino, combinado con un bralette negro de encaje. ¿Qué look te gustó más?