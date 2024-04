Todo sobre Bianca Censori, la esposa de Kanye West que más debate ha generado con su ropa

Fue en diciembre 2022 que Kanye West (ahora sólo llamado Ye) subió a historias de Instagram una canción titulada Censori Overload, y así sabríamos que iniciaría su segundo matrimonio: el cantante se casó en secreto con Bianca Censori, una ex arquitecta australiana de 29 años que llegó al conocimiento de todo el público gracias a su vínculo amoroso con nadie menos que el polémico cantante y ex marido de Kim Kardashian. Ahora figura en las front rows de todas las pasarelas y es la sensación de las fotos tipo paparazzi por sus controvertidas elecciones de moda; lo cierto es que a costa de lo que opine la gente, para Kanye ella es “la musa más hermosa, icónica, súper mala, inspiradora, talentosa artista, con maestría en arquitectura, amorosa y con un IQ de 140", como redactaría en un mensaje para felicitarla de cumpleaños (low key, quisiese que alguien me catalogara en todas esas cualidades).

¿De dónde es Bianca Censori?

Nació en Melbourne, Australia, y actualmente trabaja como jefa de arquitectura en Yeezy, la empresa de ropa y accesorios de Kanye West. Tiene una formación en arquitectura, con licenciatura y maestría de la Universidad de Melbourne.

¿Qué edad tiene Bianca Censori?

La australiana, que es una reconocida influencer, tiene 29 años (5 enero 1995).

¿Por qué Bianca Censori es tan controversial?

La controversia en torno a Bianca Censori se debe principalmente a sus atuendos muy reveladores desde que se la relacionó con Kanye West —que van desde lencería para salir a cenar o transparencias que dejan poco a la imaginación. Algunos lo consideran una expresión personal empoderadora, mientras que otros lo encuentran demasiado revelador.

Los casos de debate sobre sus looks han llegado al grado en que incluso pudo haber sido penalizada por usar algo con muy poca ropa.

Uno de sus atuendos iba en contra de las regulaciones de decencia pública vigentes en Francia, lo que significa que Censori podría enfrentar sanciones legales que podrían llevar a una sentencia de prisión si así lo dictamina un juez, confirmó as, después de que se viera a Bianca en París con una chaqueta afelpada sin pantalones, únicamente con medias transparentes.

Y aunque los atuendos de Bianca han rayado más en el aspecto de la exhibición, hemos visto un par de conjuntos similares a los de Kim Kardashian: un body completo, conjuntos de pants y top deportivo y muchos modelos alternativos que se salen de lo convencional.