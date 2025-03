Sydney Sweeney y Jonathan Davino desatan rumores de separación tras posponer su boda

Aunque no existe no sabemos con exactitud cuándo inició el romance entre Sydney Sweeney y Jonathan Davino fueron relacionado sentimentalmente por primera vez en 2018, cuando un paparazzi los captó juntos de forma espontánea en diversas ocasiones paseando por Los Ángeles. Aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su relación, se cree que comenzaron a salir en ese mismo año, pues a diferencia de muchas parejas en Hollywood, ellos han mantenido su romance lejos de los reflectores.

En marzo de 2022, los rumores de compromiso estallaron cuando Sydney Sweeney fue fotografiada en Los Ángeles usando un llamativo anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron para TMZ que se habían comprometido, pero, fieles a su estilo, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas al respecto.

A pesar de ser una estrella en ascenso, Sydney Sweeney ha declarado en múltiples ocasiones que prefiere mantener su vida privada alejada de todo escándalo mediático, de hecho, Jonathan Davino se desempeña como uno de los empresarios más exitosos en el ramo restaurantero de Estados Unidos. Él vive en Chicago ya que atiende personalmente el restaurante familiar Pompei, mientras que Sydney mantiene su agenda muy ocupada en Los Ángeles.

De acuerdo con TMZ, estaría sería la principal razón por la que el supuesto compromiso que entablaron en 2022 estaría en peligro de no concretarse frente al altar.

Ya en 2023 surgieron rumores de una posible crisis en la pareja debido a la química de Sydney Sweeney con Glen Powell, su coprotagonista en la película Anyone But You. Sin embargo, con el tiempo estos rumores se aclararon como una estrategia de marketing para impulsar la película.

De acuerdo con el medio TMZ, la boda entre Jonathan Davino y Sydney Sweeney se celebraría el próximo mayo, sin embargo, está fue pospuesta por mutuo acuerdo debido a las apretadas agendas de ambos, pero particularmente de ella quien se ha declarado abiertamente adicta al trabajo. Actualmente se encuentra en proyectos como la tercera temporada de Euphoria y la biopic de Cassie Howard, la exitosa boxeadora estadounidense, para la cual ha tenido que aumentar sus sesiones de entrenamiento con el fin de pronunciar aún más su musculatura.