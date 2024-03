Royals Feministas: mujeres de la realeza que abogan por los derechos de la mujer

2

Rania ha defendido los derechos de las mujeres, el acceso a la educación, las preocupaciones ambientales y el desarrollo de comunidades jordanas fuertes. Años atrás dijo para la revista Elle que “ser feminista y musulmana no es una contradicción en términos”.

Cuando le preguntaron qué mensaje mandaría a las mujeres, dijo: “realmente reconocer que deben hacer todo lo posible para cerrar esta brecha entre Oriente y Occidente, y realmente unir a las personas e intentar disipar algunas de estas tensiones, estos odios y estos miedos que existen en nuestro mundo. Como mujeres, pensamos en el mundo en términos de lo que dejaremos para nuestros hijos, y no queremos dejar un mundo en el que nuestros hijos tengan miedo de viajar, miedo de subirse a un avión o miedo de ir a la universidad en un país particular. Quiero dejar un mundo similar al mundo en el que crecí, donde realmente no teníamos que pensar dos veces en estas cosas”.

Participó en la Cumbre de Impacto HeForShe de Mujeres Árabes en Nueva York en 2018, y reconoció que a veces las mujeres “tienen que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento” y que durante los tiempos de turbulencia “las mujeres se deslizan fuera de las agendas nacionales, aumentando la brecha entre la dificultad y la esperanza”.