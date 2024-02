Victoria de Suecia rescata un vestido H&M de 2016 para esta cena de gala

La visita de estado a Suecia del presidente francés Emmanuel Macron fue razón suficiente para que la princesa heredera Victoria rescatara un modelo low cost de H&M para vestirse de gala. El rey y la reina dieron una cena para la pareja presidencial francesa con invitados de la delegación francesa, representantes de la oficial Suecia, suecos con especial conexión a Francia y más. Como una de las pocas royals que han hablado públicamente de la moda sustentable, Victoria cautivó con un modelo que ya le habíamos visto en los Premios Nobel de 2016 —y ocho años después, el vestido de gala se mantiene intacto.

Victoria de Suecia viste de gala con un H&M

El vestido de seda gris ha estado en el armario de Victoria durante un tiempo, ya que lo usó en 2016 para la ceremonia del Premio Nobel. Lo complementó con unos deslumbrantes pendientes llamativos, una banda azul, insignia real y la tiara de acero cortado al estilo napoleónico que data del siglo XIX.

El rey y la reina de Suecia dieron una cena de gala para la pareja presidencial francesa. Los invitados fueron la delegación francesa, representantes de la oficial Suecia, suecos con especial conexión a Francia y más. @KUNGAHUSET/INSTAGRAM. Clément Morin/Kungl. Hovstaterna

La Princesa Heredera Victoria de Suecia y el Profesor J. Michael Kosterlitz, laureado con el Premio Nobel de Física, llegan al Banquete del Premio Nobel 2015 en el Ayuntamiento el 10 de diciembre de 2016 en Estocolmo, Suecia. getty images

Como defensora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, no sorprende que la princesa elija opciones de estilo responsables; y si le has seguido la pista, has visto cuánto le gusta a Victoria de Suecia lucir vestidos de alta costura, pero también adora un vestido de H&M. A la par de ello, se ha registrado que Caterina Midby (asesora de moda y sostenibilidad de la etiqueta sueca) y el equipo de la Asociación Sueca de la Moda (SFA) han contribuido a poner de nuevo en el mapa la Semana de la Moda de Estocolmo desde que asumieron el cargo en diciembre de 2019 (vía Forbes); esta marca ha aumentado la conciencia sobre la industria de la moda sueca y, mencionan, “el país escandinavo puede atribuir el 11% de sus exportaciones en ropa y textiles”.