Quién es Sophie Grégoire, ex de Trudeau que rescató la moda canadiense

Chicas es nuestro momento, fue lo que pensé en cuanto se supieron las noticias del divorcio de Justin Trudeau y Sophie Grégoire. Obvio es broma, y la relación que ambos tuvieron es una que se debe tomar con máximo respeto, así que lejos de los chismes y de googlear residencias cerca del Primer Ministro de Canadá, es momento de hablar de la misión que Sophie tenía para salvaguardar la moda canadiense.

¿Quién es Sophie Grégoire?

Sophie, quien desde épocas atrás ha abogado por la igualdad de las mujeres, nació en Montreal, Québec —hija del corredor de bolsa Jean Grégoire y la enfermera Estelle Blais. Sirvió como reportera de entretenimiento y formó parte de diversos medios de comunicación.

Se casó con Justin Trudeau en 2005 en una íntima ceremonia y con el paso del tiempo en una carrera política, a él lo eligieron como Primer Ministro de Canadá en 2015. Tienen tres hijos juntos: Xavier James (2007), Ella-Grace Margaret (2009) y Hadrien Gregoire (2014).

getty

getty

Esto hizo Sophie Grégoire por rescatar la moda canadiense

“Sophie Grégoire ha hecho su misión la de exponer el talento en la moda que hay en Canadá", comienza una entrevista que otorgó la ‘primera dama’ a The Globe and Mail, quienes rescatan el recuerdo de cuando llevó un abrigo de alpaca blanco de la firma Toronto Sentaler en la ceremonia de juramento de Trudeau en 2015, y la pieza se agotó en cuestión de minutos. “Para ser honesta, aparte de los diseñadores de Quebec, no tenía ninguna idea de quiénes eran nuestros grandes diseñadores canadienses. Conocía a Wayne Clark, Marie Saint Pierre y Denis Gagnon, pero eso era todo. Así que las exploraciones y descubrimientos que he hecho en los últimos dos años han sido exponenciales”, explicó Sophie.

Desde Sid Neigum hasta Lucian Matis y Sidney Molepo, veo rostros de diferentes colores y orígenes, inmigrantes o nacidos en Canadá. Este es nuestro país, esto es lo que estamos celebrando y esto es lo que vemos en la industria de la moda. Así que es realmente interesante. sophie grégoire para the globe and mail

getty

getty

En esta misma charla declaró, “me expreso como soy con integridad a partir de lo que uso”, y se describió como un estilo ‘bohemio’, con “un lado femenino y sexy”. HuffPost la llamó la ‘embajadora de estilo de Canadá', quien habló abiertamente de cómo ponerse a ese grado de ojo público la orilló a enaltecer a la moda de su país: “como consumidora y madre, siempre me ha interesado apoyar los productos locales. No fue algo que me ocurrió de repente, como '¡Dios mío! ¡Debería apoyar el talento local!’ Pero cuando mi esposo tuvo su ceremonia oficial de juramentación en Ottawa, realmente me di cuenta: '¡Vaya! ¡Debería estar vistiendo con prendas canadienses!’”.

No por nada Meghan Markle y Sophie Grégoire se hicieron amigas en un Fashion Week de Toronto. Y entre sus diseñadores y marcas preferidas están Valérie Dumaine, Tania Larsson, Studio Sparkles, Zaleska Jewelry, RASA, Christy Feaver y The Tailor Project.