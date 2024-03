Quién es quién en la familia de Kate Middleton

4

La hermana menor de Kate, graduada en literatura inglesa de la Universidad de Edimburgo, trabajó en empresas de relaciones públicas y gestión de eventos, y más tarde se unió a a Party Pieces. Pippa atrajo la atención de los medios durante la relación de su hermana con el príncipe William, especialmente por su aparición en su boda en 2011. Ha escrito dos libros, Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friends y Heartfelt: Over 100 Quick and Easy Recipes for a Healthy Heart, además de que ha sido columnista en distintas revistas. En 2017, Pippa se casó con James Matthews, un heredero y gestor de fondos de cobertura, ex piloto de carreras con quien tuvo tres hijos.