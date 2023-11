Quién es Hunter Schafer, la actriz de The Hunger Games y nuevo ícono de la Gen Z

Hija de un pastor de Carolina del Norte, artista, defensora de los derechos LGBTQ y actriz destacada, Hunter Schafer (24) no ha hecho más que crecer y crecer en los últimos años tanto por su participación en la industria del cine como por su activismo —ahora participando en Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes—. Siendo ella misma una mujer transgénero, Schafer ha afirmado que trabajó con el creador de Euphoria, Sam Levinson, para desarrollar tramas y emociones que capturaran de manera precisa lo que significa ser una joven estudiante lidiando con su sexualidad e identidad de género —hizo el rol de Jules Vaughn, una chica transgénero que se traslada a una nueva escuela secundaria.

Hunter Schafer asiste a la Fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2022, organizada por Radhika Jones en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts el 27 de marzo de 2022 en Beverly Hills, California. getty

Hunter Schafer vuelve a deslumbrarnos en la alfombra roja de la película “Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes” en Los Ángeles. La actriz trae un vestido de Alexander McQueen Pre-Fall 2023 de Sarah Burton. getty

Hunter Schafer, nuevo ícono de la Gen Z

Hunter Schafer nació en Trenton, Nueva Jersey, el 31 de diciembre de 1998. Reveló ser una mujer transgénero en noveno grado y comenzó su transición poco después; fue relevante que en 2016 se involucró en una demanda que desafiaba la legislación anti-LGBT HB2 de Carolina del Norte, apareció en un documental sobre el caso, y su activismo la convirtió en una figura nacional.

En 2017, Schafer comenzó a modelar para importantes marcas de moda, incluyendo Marc Jacobs y Dior, también fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

Además de su carrera como actriz y modelo, Schafer también es artista. Ha creado una serie de autorretratos que exploran su identidad de género, también ha escrito y dirigido cortometrajes —“no estoy atada a una sola carrera, quiero hacerlo todo”, dijo a Bazaar US.

Ahora se postula para interpretar a la princesa Zelda en la live-action The Legend of Zelda. Mientras, Hunter no suelta su arte ni su autenticidad.

Hunter Schafer lució un look personalizado de Prada inspirado en la colección Primavera/Verano 2003, compuesto por un top drapeado y una falda con pareo, ambos en satén antiguo de metal dorado con cintas en negro en contraste. Pendientes con perlas y zapatos de salón de raso negro. Todo de Prada. getty