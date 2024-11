“Quería encontrarme con los fans a mitad de camino”, St. Vincent nos cuenta sobre su álbum totalmente en español

“Fue realmente inspirador,” dice Annie Clark, conocida como St. Vincent, recordando conciertos como el Primavera Sound 2023. “Al final, me pregunté: Si ellos son capaces de cantar en un segundo o tercer idioma, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo?”. Así surgió ‘Todos nacen gritando’, una reinterpretación en español de su aclamado séptimo álbum, ‘All Born Screaming’, lanzado en abril de este año. La propia Clark, que ha mejorado recientemente sus conocimientos de español, define esta concienzuda reinterpretación como el mayor reto de su carrera musical: “Ha sido un proceso mucho más complicado que cualquier cosa que haya hecho antes.” Una afirmación nada desdeñable para una artista con 17 años de carrera musical, que ha ganado tres premios Grammy a la Mejor Canción de Rock en 2019, y al Mejor Álbum de Música Alternativa en 2015 y 2022, siendo la primera solista en ganar en esa categoría en 20 años. Previo a su participación en Corona Capital 2024, platicamos con Annie.

¿Cuáles son las vibras que amas de la Ciudad de México, esas que cada vez que vienes te hacen sentir bien?

¿Por dónde empiezo? La gente es muy amable, aman la música. La comida es increíble, el arte, la cultura... simplemente me encanta estar aquí. ¿Cuántas veces he venido? Creo que cinco, seis o siete veces. ¿Si creo que ha cambiado mucho desde la última vez? Sí, definitivamente. La última vez que estuve aquí fue hace seis años, y ciertamente muchas cosas han cambiado desde entonces.

¿Qué te hizo sentir tan conectada con la idea de producir y crear un álbum en español?

He tenido la oportunidad de visitar muchos países de habla hispana y tener fans en esos lugares siempre me ha tocado profundamente. Ellos vienen a mis conciertos y cantan mis canciones conmigo en perfecto inglés, a pesar de que no es su primer idioma; puede ser su segundo, tercero o incluso cuarto idioma. Por eso quise hacer una especie de humilde ofrenda para mis fans hispanohablantes, quienes me han acompañado durante todos estos años. Quería encontrarme con ellos a mitad de camino, intentar conectar con ellos en su primer idioma.

Además, este álbum en particular trata temas profundos como la pérdida, la vida, la muerte, el amor y el nacimiento. Explora esas ideas utilizando mucha imaginería católica, lo que, de algún modo, le da un sentido especial a esta conexión.

¿Puedes contarnos de dónde obtuviste ayuda o cómo fue el proceso de trabajo para traducir las letras?

Mi mejor amigo es demo hoy, y le pedí que me ayudara a traducir las canciones porque es completamente bilingüe y domina perfectamente el español. El enfoque fue más hacia el español mexicano, con sus modismos y expresiones propias. Fue un proceso hermoso, porque no se trataba solo de hacer una traducción directa, sino de captar el significado real. Muchas veces me decía: “Esto no es una expresión en español, ¿qué quisiste decir realmente?”, y juntos buscábamos cómo expresarlo de manera auténtica. Creo que eso es clave, porque a veces, quienes hablan inglés y están aprendiendo español pueden pensar que todo es muy literal, pero no es así. Tenemos expresiones únicas que necesitan interpretarse más que traducirse.

¿Hay algunas raíces o influencias de tu ciudad (Dallas) presentes en este álbum?

Creo que sí. Recuerdo que estaba tocando la canción “Flea” para mi familia antes de que el álbum estuviera terminado. Mi cuñado la puso en su camioneta y subió el volumen. Mientras la escuchaba, pensaba: “Este es el sonido de cuando tenía 13 años y escuchaba la radio de rock en Dallas”. Definitivamente, siento que hay elementos de mi infancia y adolescencia mezclados con la versión adulta de mí misma en este álbum.

Gran parte de la música que más me marcó fue la que escuché a los 12, 13, 14 años. Crecí escuchando rock, bandas como Nine Inch Nails, PJ Harvey, Nirvana... Hay guiños muy claros al rock industrial y al grunge, géneros que definieron mi infancia y que, de alguna manera, resurgen en este disco.

Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus épocas favoritas de la moda de Saint Vincent?

Bueno, pienso que todo lo relacionado con Mass Seduction, con los trajes de espiga, los colores brillantes, y ese estilo inspirado un poco en The Cramps, pero también con el toque de látex… No era divertido de usar, porque era ajustado y bastante restrictivo, algo loco, pero sin duda era un look interesante. Después de eso, decidí que nunca más usaría algo ajustado, y con Daddy’s Home opté por algo más cómodo, me dije: “Voy a ir con algo más suelto”. Este álbum tiene un toque un poco más goth, más “old school”, como un guiño a mi corazón adolescente, algo muy de mi estilo.

Y en cuanto a marcas, sí, tengo varias favoritas. Me encanta lo que hacen diseñadores como Alaïa, siempre presentan cosas increíbles. Prada también me encanta, están aplastando en este momento. Y Schiaparelli, están haciendo un trabajo impresionante. Y claro, estoy esperando con ansias lo que Phoebe Philo haga a continuación.