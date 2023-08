Todo lo que sabemos sobre Priscilla, película de Sofia Coppola que debutará en Venecia 2023

Llegamos a lo último en festivales de lo que queda en 2023, y con ello veremos un despliegue de arte, moda y, por supuesto, muchas películas. El Festival de Cine de Venecia arranca este miércoles 30 de agosto y hasta el sábado 9 de septiembre, celebrando la 80° edición de La Mostra. Son 23 películas que compiten por el León de Oro con talento de distintas partes del mundo —como Latinoamérica presente en Memory de Michel Franco con Jessica Chastain, o El Conde del chileno Pablo Larraín—; entre ellas nos emocionamos con la octava película dirigida por Sofia Coppola, Priscilla, una biopic de la vida de Priscilla Presley (Cailee Spaeny), exesposa de Elvis Presley (Jacob Elordi).

¿De qué trata ‘Priscilla’, película de Sofia Coppola?

Priscilla Presley ha sido una figura de interés desde que se casó con ‘el rey del rock'; la película de Sofia Coppola es una biopic basada en las memorias de Presley de 1984, Elvis and Me. Sigue la vida de Priscilla desde su adolescencia en Alemania hasta su matrimonio con Elvis y su vida juntos en Graceland, también explora sus luchas con la fama y su eventual divorcio de Elvis.

La película está protagonizada por Cailee Spaeny (Pacific Rim Uprising; Bad Times at the El Royale) como Priscilla y Jacob Elordi (The Kissing Booth; Euphoria) como Elvis.

“Estoy muy nerviosa, porque es mi vida”, dijo Priscilla Presley a The Hollywood Reporter, “los espectadores están viviendo eso contigo, y esperas y rezas para que lo entiendan. Que comprendan tus sentimientos, tus heridas, tu sensibilidad”. Por otro lado, Coppola afirmó que las memorias de Presley “harían una historia muy jugosa y glamorosa [...] Pero luego me sorprendió lo mucho que me conecté emocionalmente con ello. Pensé que iba a ser solo una aventura divertida, y me sorprendió lo identificable que era su historia”.

¿Cuándo estrena ‘Priscilla’, de Sofia Coppola?

Priscilla, de Sofia Coppola, estrena el 4 de septiembre en el Festival de Venecia 2023, y llegará a cines en octubre 24 de este año.

¿Quiénes son Jacob Elordi y Cailee Spaeny?

Jacob, de 26 años, es el major TV crush del momento; conocido por sus roles como Noah Flynn en la trilogía de comedia romántica de Netflix The Kissing Booth (2018-2021) y como Nate Jacobs en la serie dramática de HBO Euphoria (2019-presente), Elordi nació en Brisbane, Australia y después de graduarse se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en la actuación. Ha sido nominado a un Golden Globe por Mejor Actor en Serie de Televisión Dramática, y ha hecho de modelo participado en campañas publicitarias para Calvin Klein y Saint Laurent, y siendo embajador de Hugo Boss.

Cailee Spaeny nació en Springfield, Missouri, el 24 de julio de 1998, y el papel que le dio reconocimiento llegó en 2018 cuando fue elegida como Amara Namani en Pacific Rim Uprising; la película fue una secuela de la película de 2013 Pacific Rim y fue un éxito en taquilla. En 2020 protagonizó la película de terror The Craft: Legacy (un reinicio de la película de 1996 The Craft). En 2021 tuvo un papel recurrente en el drama criminal de HBO Mare of Easttown y la joven actriz ha sido nominada a un Premio Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película”.