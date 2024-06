¿Nostradamus predijo el destino de Kate Middleton?

Michel de Nostredame (1503-1566), conocido como Nostradamus, fue un astrólogo, médico y supuesto vidente francés, famoso por su libro Les Prophéties, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. Trascendiendo como una “figura de la cultura pop”, sus profecías han sido citadas por astrólogos, artistas, escritores y por supuesto... medios y redes sociales. Con la noticia del diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, usuarios han señalado que quizá tenga que ver con las presuntas predicciones de Nostradamus —más específicamente, de una interpretación subjetiva de los escritos de Nostradamus por otro autor de nombre Mario Reading.

Por qué se dice que Nostradamus predijo el año de la realeza británica

Algunas publicaciones en redes sociales hacen referencia a las afirmaciones en el libro de Reading, quien a su vez citaba a Nostradamus, y mencionarían que ‘la reina Isabel II morirá alrededor de 2022 a la edad de unos noventa y seis años’ y que ‘Carlos III de Inglaterra, cansado delos ataques tanto a él como a su segunda esposa, decidirá abdicar en favor del príncipe William’. También mencionaban que “en 2022, Carlos tendrá setenta y cuatro años”.

De acuerdo con Newsweek, no está claro cómo Reading interpretaría que la fecha sería 2022, “aunque puede deberse a que el pasaje estaba en el Verso XXII”. Y añaden, “no hay evidencia de que los números de los versos en las Profecías coincidan con los años respectivos en el calendario”.

Sin embargo, el pasaje por el que se relacionaría Kate Middleton tiene que ver con la declaración, "[Carlos II] el Rey de las Islas será expulsado por la fuerza... reemplazado por alguien que no tendrá ninguna marca de un rey’, según el libro. Esto significaría que William no ascendería al trono, sino Harry —quien ha dejado muy en claro su disgusto con la familia real británica. Kate, por ende, no tendría por qué figurar como una reina consorte de Inglaterra.

Cabe recalcar que estas predicciones no definen el futuro absoluto de la monarquía. Y que en redes sociales realmente todo puede acabar en un divertido hilo de historias.